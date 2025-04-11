Общество

Россияне стали тратить больше денег на одежду и обувь

Объем трат россиян на предметы гардероба с начала года вырос на 36%. При этом они покупали одежду и обувь на 29% чаще, а средний чек увеличился на 5%, до 2663 рублей.

Эксперты объяснили общий рост трат на одежду и обувь сезонным всплеском спроса на обновление гардероба к весне, пишут «Известия».

«При этом порядка 65% транcакций совершают женщины. Однако средний чек представительниц прекрасного пола в среднем на треть ниже, чем у мужчин. Эксперты Почта Банка связывают такую тенденцию с тем, что женщины чаще обновляют гардероб и приобретают различные аксессуары. Также, как правило, они выбирают вещи для детей. Тем временем мужчины покупают одежду реже, но при этом могут потратить на нее значительные суммы», — отметили в кредитной организации.