Общество

Александр Котов встретился с правозащитниками накануне ежегодного доклада в Собрании

Традиционная встреча спикера Александра Котова с региональными правозащитниками состоялась в преддверии ежегодного доклада уполномоченных в Псковском областном Собрании депутатов. Дмитрий Шахов, Наталия Соколова и Аркадий Мурылёв рассказали председателю об особенностях работы в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я в очередной раз хочу отметить наше конструктивное взаимодействие. Институт уполномоченных для нас - это дополнительная коммуникация с жителями региона. Вы всегда очень внимательно относитесь к обращениям, которые поступают в ваш адрес, и даёте органам власти различных уровней сигнал о том, что волнует граждан», - приветствовал Александр Котов правозащитников и поблагодарил за ответственное отношение к делу.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подчеркнул, что сегодняшняя встреча очень важная: исполняется 10 лет работе правозащитников в регионе. «Анализ работы показал, как трансформировалось отношение жителей области к институту уполномоченного. Количество обращений выросло более чем в 5 раз. Мы начинали с 81 обращения, сегодня их 541. И это в два раза больше, чем за предыдущий отчётный период. Чаще всего люди просят защитить их личные и социальные права, в том числе права военнослужащих и их семей. Используя все возможные механизмы, мы каждое обращение доводим до логического конца и в большинстве случаев находим решение», - привёл статистику Дмитрий Шахов.

Для уполномоченного по правам ребёнка в регионе прошедший Год семьи стал годом профилактики социального сиротства. По поручению президента России Владимира Путина был проведён анализ работы комиссий по делам несовершеннолетних и органов опеки. «Это позволило улучшить работу по выявлению раннего семейного неблагополучия и оказанию содействия семьям по восстановлению родительских прав», - пояснила Наталия Соколова. Она добавила, что за год поступило 361 обращение, оказана помощь и содействие в восстановлении прав детей в самых разных сферах.

Стабильной назвал ситуацию в сфере бизнеса уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв. В 2024 году продолжил действовать мораторий на проверки, в связи с чем их количество по сравнению с 2023 годом сократилось в три раза и составило 1176 контрольных мероприятий. «Это позволяет бизнесу спокойно работать. В регионе продолжают свою деятельность около 19-20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе благодаря конструктивному взаимодействию с органами власти», - отметил правозащитник. Вместе с тем, появилась проблема кадрового дефицита. В связи с этим институт подготовил предложения в адрес региональных и федеральных органов власти.

Александр Котов выразил готовность продвигать инициативы уполномоченных на федеральный уровень. «У нас для этого есть два ресурса. Это Парламентская ассоциация Северо-Запада России и Совет законодателей Российской Федерации. Озвученная проблема касается не одной области, она системная. А когда есть поддержка Северо-Запада и других регионов, легче добиться решения проблемы на федеральном уровне. Под лежачий камень вода не течёт. Даже если мы понимаем, что решение не сиюминутное, главное - обозначить проблему», - заключил спикер.

Добавим, что ежегодные доклады уполномоченных поступили в Псковское областное Собрание депутатов и будут рассмотрены на заседаниях комитетов и предстоящей сессии ПОСД.