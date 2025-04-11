Общество

Space party и концерт «Поехали» ждут гостей псковских ТЦ в День космонавтики

Торговые центры Пскова отметят День космонавтики 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрациях ТЦ.

12 апреля, в субботу, торговый комплекс «ПИК60» приглашает на программу Space party. Начало в 14:00. Специальные гости праздника — вокальная студия «Карамелька». Вход свободный.

В этот же день в 16:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдет праздничный концерт «Поехали» с участием королевского шоу-балета «Баккара», солистов школы вокала Forte, Миланы Егоровой и других гостей праздника. Ведущий концерта — Николай Королев.