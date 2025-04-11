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Общество

Никогда не разговаривайте с незнакомцами

11.04.2025 17:14|ПсковКомментариев: 0

Новостные ленты пестрят сообщениями о новых уловках кибермошенников, с помощью которых те умудряются обмануть доверчивых граждан. Причем, их жертвами становятся не только пенсионеры, но и молодежь. О том, какие схемы популярны у любителей чужих денег и как не попасться им на крючок, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Пересчитать питомцев

Пока правоохранители разоблачают очередную преступную аферу, у мошенников появляются новые и новые способы забрать сбережения у граждан. Например, по информации федеральных СМИ, в последнее время они стали представляться сотрудниками «жилищной инспекции» и вымогать деньги под угрозой изъятия домашних животных из-за якобы превышения «лимита».

Легенда довольно необычная. Собственнику квартиры звонят неизвестные и выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что их число превышает некую «новую норму», то «лишних» питомцев грозятся забрать. Но тут же предлагают вариант, как получить разрешение на нужное количество домашних животных. Естественно, для этого нужно перевести деньги или сообщить код из смс.

«У нас такого не было. Но злоумышленники могут воспользоваться любым предлогом: «мы из жилищной инспекции - давайте кошечек-собачек пересчитаем», «мы из библиотеки - а сколько у вас книжек в доме?». Могут спрашивать все, что угодно. И нашим гражданам не надо отвечать на такие звонки, вступать в разговор. Потому что с той стороны работают профессионалы», - сказал начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Роман Чуркин.

По его словам, это люди «обученные», которые проходят специальные курсы, где им объясняют, как себя вести. «Они работают целыми бригадами, и поэтому естественно, человеку тяжело уйти из-под такого «колпака». И если он, говоря на сленге тех людей, «схватил наживку», уже подключаются другие злоумышленники», - пояснил полицейский.

Позвоните родителям

Такие «многоходовки», когда мошенники переключают жертву с одного участника преступной схемы на другого и представляются сотрудниками правоохранительных органов или государственных структур, не новы. Но все еще используются, и, к сожалению, используются успешно.

«Начинается все с банальной истории. Злоумышленники звонят, как правило, по наболевшим темам: «Вам необходимо заменить электросчётчик бесплатно. Для того, чтобы записаться в очередь, назовите код, который сейчас вам придёт». Конечно, гражданин называет этот код, и тогда ему сообщают, что у него сменился пароль на Госуслугах. Если человек бросает трубку, через несколько минут приходит смс-сообщение о том, что замечено что-то подозрительное в его личном кабинете на портале Госуслуги, и указан номер телефона, по которому нужно позвонить. Гражданин начинает звонить по этому телефону, а там - опять наши злоумышленники!» - рассказала начальник отдела по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по городу Пскову Алла Яковлева.

А дальше стандартно: жертве сообщают, что от ее имени оформлено несколько кредитов, которые идут на поддержку ВСУ и терроризма. И для того, чтобы это предотвратить, нужно все сбережения перевести на «безопасный счёт». Потом подключаются «сотрудник» полиции, или ФСБ, или «Росфинмониторинга». «Граждане, услышав такие названия, делают то, что им говорят», - рассказала она.

Но что тут важно: преступники стараются изолировать своих жертв от общения с родственниками. «Если человек в возрасте, пожилой, они его окружают такой «заботой», что люди даже меняют сим-карты в телефонах, не звонят никому, замыкаются в себе и начинают выполнять все манипуляции, на которые их вынуждают мошенники», - рассказал он.

Поэтому, если у вас есть пожилые родители, родственники, полицейские настоятельно рекомендуют - звоните им каждый день! «Интересуйтесь здоровьем. Со своими родителями, бабушками, дедушками надо почаще общаться и спрашивать, все ли у них в порядке. Даже если их никто не беспокоил, им только хорошо будет от проявленного внимания», - отметил полицейский.

Клоны банковских карт и несуществующие посылки

На уловки мошенников попадаются не только нуждающиеся во внимании пенсионеры, но и более молодые люди. По данным опроса ВТБ, в 2024 году около половины экономически активных жителей страны сталкивались с телефонным или интернет-мошенничеством.

«По статистике, телефонные и интернет-мошенники придумывают новые схемы каждые два месяца. Правоохранители, сотовые операторы и банки постоянно начеку – борьба идет и с «отработанными», и с новыми сценариями. Банк задействует все доступные методы - автоматические цифровые системы защиты, установка самозапретов на финансовые операции, включая снятие наличных, специальные алгоритмы работы у сотрудников клиентских офисов, информирование населения и т.п.

«Атаки могут быть направлены против россиян любого пола, возраста, социального статуса и места жительства. Но чаще мошенников привлекают люди среднего возраста, поскольку они финансово стабильны. Сегодня практически каждый второй владелец банковских карт может столкнуться с попыткой финансового мошенничества. Финансовая безопасность начинается с вашей бдительности», - рассказали в банке.

В апреле, по данным банка, фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт пользователей. Также в топе NFC-клоны карт.

«Одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. Клиенты все чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене. На поддельном сайте клиента просят ввести свою личную информацию - логин, пароль, номер карты и т.д. Мошенники сопровождают сделку формальными деталями - отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется», - рассказали в организации.

Наиболее распространенная схема по изготовлению виртуальных клонов карт с помощью шпионских программ, которые позволяют удаленно управлять смартфоном, включая камеру, микрофон и функции NFC. «После установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные: сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, и далее ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. В это время активируется NFC, и данные карты (ID, срок действия) перехватываются. Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников, что позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах», - пояснили в банке.

Банк предупреждает также о росте на 30% случаев мошенничества, связанных с ошибочным получением несуществующих посылок: «Злоумышленники от имени транспортной компании и получателя бандероли просят оплатить стоимость посылки или таможенный сбор за нее. После перевода денег или оплаты по QR-коду мошенники сразу исчезают».

В банке также отмечают, что мошенники работают командой, где каждый выполняет свою роль в схеме обмана.

«Эксперты ВТБ рекомендуют проявлять бдительность в любых нестандартных ситуациях и проверять информацию. Зачастую достаточно забить описание своей истории в поисковик и мгновенно найдется несколько публикаций с описанием таких же историй, где человек стал жертвой мошенников. Также рекомендуется обсудить происходящее с близкими – их критический взгляд со стороны может уберечь вас от хищения средств», - отметили в банке.

Также граждане могу сделать самозапрет на кредиты наличными в любых банках и МФО через сайт Госуслуги. Это несомненно действенная мера, но здесь важно понимать, что мошенники могут убедить клиента запрет снять, поэтому это лишь один из многих способов защиты.

Подловить на эмоциях

«Были случаи, когда злоумышленникам удавалось обмануть даже сотрудников экономической сферы, тех, кто в курсе таких схем. Но как-то мошенники их обводили вокруг пальца. Возможно, даже использовали механизмы гипноза», - рассказала псковский педагог-психолог Ксения Рябова.

Психолог уверена, что часто преступниками применяются механизмы воздействия на психику. «Например, у одного из псковичей свекровь целый вечер говорила, что ей надо в банк. Понятно было, что на нее вышли мошенники. Но родным ее было не переубедить. В подобных случаях можно только порекомендовать договариваться с пожилыми родителями, чтобы они советовались с детьми, если нужно перевести крупные суммы денег», - сказала она.

По словам Ксении Рябовой, мошенники действуют неожиданно. Иногда с помощью искусственного интеллекта подделывают голоса родных так, что в панике трудно распознать обман. «Поэтому надо и с собой договориться и посоветовать родственникам - никаких решений не принимать в эмоционально нестабильном состоянии и разрешить себе «подумать до завтра». В таком случае мы успокоимся и сможем разумно рассуждать. Плюс будет время, например, узнать, правда ли человеку, от имени которого звонили, нужна помощь».

Кроме того, нужно не позволять себе эмоционально вовлекаться в разговор. «Бывает, что люди хотят доказать, что они умнее мошенников, начинают вести с ними беседу. Это опять-таки опасно. Потому что злоумышленники могут ввести в трансовое состояние и запрограммировать на какие-то действия. Разговаривать не надо. Если мы эмоционально вовлекаемся, есть шанс, что на эмоциях нас как раз подловят. Лучше сразу положить трубку», - посоветовала она.

Всего за три месяца этого года мошенники обчистили псковичей на 87 миллионов рублей. 216 человек пострадали от различных схем обмана. Поэтому присоединяемся к рекомендациям полиции, банков и психологов: будьте бдительны, не вступайте в разговоры с незнакомцами, не пытайтесь их «троллить» и тогда у вас есть все шансы не пополнить статистику жертв мошенничества.

Светлана Синцова

Источник: Псковская Лента Новостей
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