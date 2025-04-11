Общество

Михаил Ведерников поблагодарил общественные советы при исполнительных органах региона за взаимодействие и активную гражданскую позицию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии общественных советов при исполнительных органах Псковской области в пятницу, 11 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона подчеркнул растущую роль советов в общественной жизни Псковской области. «Опыт и рекомендации этих важных профессиональных сообществ помогают максимально полно учитывать в управленческих решениях и экспертные мнения, и интересы общества», — сказал Михаил Ведерников и напомнил, что этот институт начал формироваться с 2014 года.

Сегодня в регионе действует 21 общественный совет, в состав которых входит более 100 человек.

При их непосредственном участии решаются самые разные задачи, продолжил губернатор. Например, проработаны вопросы повышения доступности туристических объектов и увеличения турпотока, выстроена системная работа по мониторингу реестра объектов культурного наследия, учреждено региональное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области». Глава региона напомнил, что совместными усилиями органов власти и общественных советов принято решение о поощрении спортсменов и тренеров по результатам выступлений на соревнованиях.

«Только за прошлый год силами советов проведено более 180 мероприятий по общественному контролю, в том числе экспертизы документов и публичные слушания. На заседаниях советов были рассмотрены более 100 проектов значимых нормативных правовых актов», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил труд тех председателей, которые на протяжении многих лет возглавляют работу общественных советов в разных сферах жизни региона. За вклад в развитие гражданского общества и системную работу по реализации общественно значимых инициатив на территории Псковской области губернатор вручил Благодарность председателю общественного совета при комитете по туризму Псковской области Изабелле Коваль, руководителю общественного совета при региональном комитете по социальной защите Николаю Никитенко.

Также наград удостоена Наталья Савицкая, которая возглавляет общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, и Галина Михайлова — председатель общественного совета при областном Комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

«Искренне благодарю всех за вашу вовлеченность и стремление к позитивным изменениям. Рассчитываю, что вы и впредь будете оставаться неравнодушными к проблемам людей, продолжите активно участвовать в общественной жизни региона», — заключил Михаил Ведерников.

Стратегическая сессия объединила около 85 человек, в числе которых руководство и представители комитетов региона, Общественной палаты, а также всех общественных советов при исполнительных органах Псковской области. Формат мероприятия позволит членам общественных советов не только познакомиться друг с другом, но и на практике проработать дальнейшие пути взаимодействия с исполнительными органами региона, проанализировать особенности сложившейся практики деятельности общественного органа, рассмотреть возможные точки соприкосновения с Общественной палатой региона, рассмотреть актуальные направления по работе с социальными сетями.