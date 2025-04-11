Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Креативная экономика Как начать свое дело?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Весенние запреты В Псковской области
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Задержание ректора ПсковГУ
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Кампуса Не будет
 
 
 
ещё Общество 11.04.2025 11:120 Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест 11.04.2025 18:300 Михаил Ведерников поблагодарил общественные советы при исполнительных органах региона за взаимодействие и активную гражданскую позицию 11.04.2025 18:100 Как уйти от тирана и абьюзера, ответил психолог 11.04.2025 18:040 На службу в Росгвардию призовут 48 псковских юношей с безупречной репутацией 11.04.2025 18:010 В Псковском политехническом колледже прошел семинар по исторической памяти 11.04.2025 17:500 «Ласточки» Псков — Петрозаводск перевезли 13,3 тысячи пассажиров за квартал
 
 
 
Самое популярное 08.04.2025 18:0518 SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве 08.04.2025 18:084 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов 10.04.2025 10:0013 Закономерный итог эпохи Ильиной 10.04.2025 15:118 Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной 08.04.2025 18:277 Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников поблагодарил общественные советы при исполнительных органах региона за взаимодействие и активную гражданскую позицию

11.04.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии общественных советов при исполнительных органах Псковской области в пятницу, 11 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона подчеркнул растущую роль советов в общественной жизни Псковской области. «Опыт и рекомендации этих важных профессиональных сообществ помогают максимально полно учитывать в управленческих решениях и экспертные мнения, и интересы общества», — сказал Михаил Ведерников и напомнил, что этот институт начал формироваться с 2014 года.

Сегодня в регионе действует 21 общественный совет, в состав которых входит более 100 человек.

При их непосредственном участии решаются самые разные задачи, продолжил губернатор. Например, проработаны вопросы повышения доступности туристических объектов и увеличения турпотока, выстроена системная работа по мониторингу реестра объектов культурного наследия, учреждено региональное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области». Глава региона напомнил, что совместными усилиями органов власти и общественных советов принято решение о поощрении спортсменов и тренеров по результатам выступлений на соревнованиях.

«Только за прошлый год силами советов проведено более 180 мероприятий по общественному контролю, в том числе экспертизы документов и публичные слушания. На заседаниях советов были рассмотрены более 100 проектов значимых нормативных правовых актов», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил труд тех председателей, которые на протяжении многих лет возглавляют работу общественных советов в разных сферах жизни региона. За вклад в развитие гражданского общества и системную работу по реализации общественно значимых инициатив на территории Псковской области губернатор вручил Благодарность председателю общественного совета при комитете по туризму Псковской области Изабелле Коваль, руководителю общественного совета при региональном комитете по социальной защите Николаю Никитенко.

Также наград удостоена Наталья Савицкая, которая возглавляет общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, и Галина Михайлова — председатель общественного совета при областном Комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

«Искренне благодарю всех за вашу вовлеченность и стремление к позитивным изменениям. Рассчитываю, что вы и впредь будете оставаться неравнодушными к проблемам людей, продолжите активно участвовать в общественной жизни региона», — заключил Михаил Ведерников.

Стратегическая сессия объединила около 85 человек, в числе которых руководство и представители комитетов региона, Общественной палаты, а также всех общественных советов при исполнительных органах Псковской области. Формат мероприятия позволит членам общественных советов не только познакомиться друг с другом, но и на практике проработать дальнейшие пути взаимодействия с исполнительными органами региона, проанализировать особенности сложившейся практики деятельности общественного органа, рассмотреть возможные точки соприкосновения с Общественной палатой региона, рассмотреть актуальные направления по работе с социальными сетями.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?
В опросе приняло участие 292 человека
11.04.2025, 19:000 Стартовал шестой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» 11.04.2025, 18:300 Михаил Ведерников поблагодарил общественные советы при исполнительных органах региона за взаимодействие и активную гражданскую позицию 11.04.2025, 18:100 Как уйти от тирана и абьюзера, ответил психолог 11.04.2025, 18:040 На службу в Росгвардию призовут 48 псковских юношей с безупречной репутацией
11.04.2025, 18:010 В Псковском политехническом колледже прошел семинар по исторической памяти 11.04.2025, 17:530 Опубликован график работы псковской Госавтоинспекции в майские праздники 11.04.2025, 17:500 «Ласточки» Псков — Петрозаводск перевезли 13,3 тысячи пассажиров за квартал 11.04.2025, 17:450 Завершился Псковский региональный фестиваль «Российская студенческая весна»
11.04.2025, 17:410 Псковский музей принял участие в конференции в Эрмитаже 11.04.2025, 17:390 Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук 11.04.2025, 17:290 «Квартирник»: Народный хор «Радуга» с полувековой историей о современном творчестве и новом худруке. ВИДЕО 11.04.2025, 17:280 Посвящённый Дню освобождения узников концлагерей митинг прошёл в Пушкиногорском районе
11.04.2025, 17:240 Крышу пятиэтажного дома капитально отремонтировали на улице Сиреневый бульвар в Пскове 11.04.2025, 17:220 Приставы помогли уволенной псковичке восстановиться на работе 11.04.2025, 17:190 Александр Козловский: Без комплекса мер тяжело найти граждан, выбрасывающих животных на улицу 11.04.2025, 17:140 Никогда не разговаривайте с незнакомцами
11.04.2025, 17:070 Space party и концерт «Поехали» ждут гостей псковских ТЦ в День космонавтики 11.04.2025, 17:000 Субботник у обелиска жертвам фашизма проведут в Пскове 11.04.2025, 16:580 Игорь Дитрих: ИИ никогда не заменит приветливые улыбки и добрые сердца учителей 11.04.2025, 16:480 Председателем коллегии судей Псковской области вновь избран Александр Рубанов
11.04.2025, 16:460 Власти Пскова обсуждали с собственником «Магеллана» возможность реализации инвестпроекта по строительству ТЦ 11.04.2025, 16:360 Перевоспитанием Бабы Яги займутся студийцы из «Михайловского» на итоговом занятии учебного сезона 11.04.2025, 16:350 Kia и Toyota столкнулись на перекрестке улиц Петровской и Красноармейской в Пскове 11.04.2025, 16:320 Тело мужчины обнаружили в Дно
11.04.2025, 16:200 Несколько улиц закроют для транспорта из-за проведения «Псковского марафона» 11.04.2025, 16:090 «Битва жизни» Диккенса станет последней премьерой театрального сезона в Пскове 11.04.2025, 16:050 Стартовал открытый отбор статей для публикации в научном журнале международной конференции AI Journey 11.04.2025, 16:021 Начались строительные работы для догазификации островской деревни Глушни
11.04.2025, 15:550 В Великих Луках разыскивают свидетелей наезда на велосипедиста 11.04.2025, 15:490 Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент 11.04.2025, 15:420 Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России» стала педагог псковской школы №2 Марианна Савина 11.04.2025, 15:360 До +9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 12 апреля
11.04.2025, 15:300 Алексей Форш о депутатской работе и кураторстве Центра МКД и ТОС 11.04.2025, 15:170 Двум судьям в Псковской области вручили подписанные президентом удостоверения 11.04.2025, 15:130 Полуфиналистки фестиваля «Миссис Великие Луки» посетили мастер-класс по астрологии 11.04.2025, 15:100 Великолукским активистам ТОС вручили награды
11.04.2025, 15:011 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров 11.04.2025, 14:560 Церемония закрытия областного этапа конкурса «Учитель года России» стартовала в Пскове 11.04.2025, 14:530 «Ласточки» из Петербурга в Псков и Печоры перевезли за квартал более 190 тысяч пассажиров 11.04.2025, 14:520 Александр Котов встретился с правозащитниками накануне ежегодного доклада в Собрании
11.04.2025, 14:370 Стало известно, сколько времени россияне тратят на выбор автомобиля 11.04.2025, 14:330 Выдачи ипотеки Сбера в марте выросли до 172 млрд рублей — Домклик 11.04.2025, 14:190 В органах МСУ страны выберут лучший сайт и пресс-службу 11.04.2025, 14:180 Пятикратная чемпионка Европы по регби провела в Пскове мастер-класс
11.04.2025, 14:090 Пушкинский заповедник собирает любительские театры в «бугровский горшок» 11.04.2025, 14:080 «Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов. ВИДЕО 11.04.2025, 13:570 Сергей Вострецов: Новая система оплаты труда для бюджетников — шаг к социальной справедливости 11.04.2025, 13:440 Управление по МСУ и территориальному развитию Псковской области переименовали 
11.04.2025, 13:370 Более 200 участников соберет чемпионат «Абилимпикс» в Псковской области 11.04.2025, 13:250 Россияне стали тратить больше денег на одежду и обувь 11.04.2025, 13:190 Студенты псковского колледжа заняли третье место на всероссийском хакатоне 11.04.2025, 13:100 «Яндекс.Почта» работает с ошибками
11.04.2025, 13:090 Четыре человека пострадали в массовом ДТП возле псковской деревни Уграда 11.04.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с народным хором «Радуга» 11.04.2025, 12:570 В Псковской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки» 11.04.2025, 12:560 Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове
11.04.2025, 12:360 «Мусор под ключ»: как мошенники наживаются на псковичах 11.04.2025, 12:350 Профсоюзы в Псковской области возьмут на контроль исполнение федерального отраслевого соглашения 11.04.2025, 12:270 Авария рядом с псковской деревней Уграда собрала пробку 11.04.2025, 12:250 «Квартирник»: Народный хор «Радуга» с полувековой историей о современном творчестве и новом худруке
11.04.2025, 12:221 Веранду в гостинице «Барселона» в Пскове могут признать незаконной пристройкой 11.04.2025, 12:150 С рэпером Пашей Техником прощаются в Москве 11.04.2025, 12:053 Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 11.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 апреля
11.04.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов 11.04.2025, 11:570 Основной причиной поиска новой работы у псковичей является низкая зарплата – опрос  11.04.2025, 11:420 «На пятой передаче»: Застройка и транспортные проблемы, пауза в принятии закона о локализации такси 11.04.2025, 11:370 Отказ в продлении договора аренды псковского ТЦ «Магеллан» пытаются оспорить
11.04.2025, 11:300 Денис Поздняков покинул пост замглавы Псковского района 11.04.2025, 11:170 Посвященный 80-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей митинг состоялся в Пскове 11.04.2025, 11:120 Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест 11.04.2025, 10:560 Баня горела в Великих Луках
11.04.2025, 10:560 Фотофакт: Движение по полосе перекрыли на улице Труда в Пскове 11.04.2025, 10:530 «Краски города»: чек-ап организма, места для бизнес-ланчей и «настоящие мужские забавы». ВИДЕО 11.04.2025, 10:530 В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны 11.04.2025, 10:470 Стоимость золота достигла рекордного значения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru