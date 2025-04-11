Общество

Тала Нещадимова: На следующей неделе температура может достигать +20 градусов

Следующая неделя апреля ожидается теплой. Такими данными поделилась начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Следующая неделя ожидается очень теплой для апреля. Максимальные температуры будут достигать +16, +18 градусов, а в отдельные дни, +20 градусов. Ночные температуры тоже очень высокие. Небольшие осадки в виде дождика возможны в отдельных районах и хороший теплый южный ветер. Вот такая погода у нас продлится до пятницы», - сообщила Тала Нещадимова.

Она отметила, что к выходным на следующей неделе ожидается изменение погоды в сторону похолодания.

«В субботу и воскресенье очередной поворот. Ветер поворачивает к северному, температуры понижаются. Среднесуточные температуры опять будут ниже +8 градусов. Ночные температуры при этом положительные. Вероятность осадков сохраняется в виде дождя.

Она также добавила, что во второй половине апреля и мае возможны минусовые температуры ночью.