Общество

Наталья Федорова: Для молодых людей армия - это очень ответственный и важный этап в жизни

Проводы новобранцев, получивших повестки для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил России состоялись в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале главы района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Достойно нести звание защитника Отечества пожелали призывникам Псковского района. По традиции проводили в армию ребят, которые получили повестки на срочную службу в рядах Вооруженных сил России в весенний призыв. Для молодых людей это новый, очень ответственный и важный этап в жизни», - сообщила Наталья Федорова.

В торжестве приняли участие председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников, председатель Совета ветеранов 76 дивизии, Почетный гражданин Псковского района Юрий Соседов, военный комиссар города Пскова и Псковского района Николай Александров, ветеран СВО Алексей Фомичев и настоятель храма Николая Чудотворца села Середка протоиерей Николай (Егоров).

«Они обратились к новобранцам со словами напутствий и пожеланиями с честью выполнить свой воинский и гражданский долг перед Родиной. Праздничную атмосферу встрече создали творческие номера наших артистов. В добрый путь, призывники!» - заключила Наталья Федорова.