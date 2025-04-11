Общество

От переживаний до минуты славы: в Пскове наградили лучших педагогов

Торжественная церемония закрытия областных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог года – 2025», «Мастер года – 2025» прошла 11 апреля в псковской гимназии №29. На протяжении недели педагоги региона состязались в уровне профессионального мастерства. И вот пришло время назвать лучших из лучших. Подробности в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Воспитают профессионалов

Церемония награждения победителей и призеров началась с приглашения на сцену участников областного этапа конкурса «Мастер года – 2025».

Приветствуя конкурсантов, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев напомнил, что в этом году 85 лет отмечает система среднего профессионального образования, которая является «главной по подготовке кадров для экономики региона». «Участниками конкурса стали 15 мастеров из 15 профессиональных образовательных организаций. И я хочу заверить всех присутствующих: когда ваши дети после окончания школы придут в профессиональные образовательные организации и попадут в руки этих мастеров, будьте уверены, что именно они воспитают в них настоящих профессионалов и специалистов своего дела, тех людей, которые будут развивать экономику нашей Псковской области», - сказал Сергей Николаев.

Дипломы лауреатов областного этапа конкурса «Мастер года – 2025» получили Виктория Метляева, преподаватель Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием и Юлия Луппо, мастер производственного обучения Дедовичского многопрофильного техникума.

Победителем областного этапа конкурса стала Александра Степанова, мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума.

«Конкурс для меня, в первую очередь, - победа над собой, профессиональный рост и большой опыт. Это возможность понять, кто есть ты или какой дальнейший путь выбрать. И единственное, что поняла - в этой сфере своей жизни я буду развиваться и дальше», - сказала в ответном слове победитель конкурса.

Серьезнейший труд

Чествование лучших педагогов Псковской области продолжилось приглашением на сцену для вручения дипломов участников областного этапа конкурса «Учитель-дефектолог года – 2025».

«Всегда жду этот период, когда у нас в регионе стартуют, проходят конкурсы профмастерства педагогов. И, конечно же, наиболее приятные впечатления вызывает подведение итогов», - отметила, обращаясь к участникам конкурса, уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова.

По ее словам, педагог-дефектолог — это серьезнейший труд. «К сожалению, мы видим, что у нас увеличивается количество детей, которые нуждаются в помощи и поддержке профессионалов - логопедов и дефектологов. Поэтому огромные слова благодарности за ваш труд, за ваш профессионализм. Я уверена, среди вас не может быть проигравших. Только победители - победители над собой, победители в конкурсе. Сил вам, дорогие красавицы и умницы! С победой вас каждую!» - сказала Наталия Соколова и перешла к вручению наград.

Дипломы победителей областного этапа конкурса «Учитель-дефектолог года – 2025» получили Эльвира Минина, учитель-логопед средней общеобразовательной школы № 17 г. Великие Луки и Александра Назимова, учитель-логопед детского сада компенсирующего вида № 48 «Лучик» г. Пскова.

А абсолютным победителем областного этапа конкурса признана Елена Акимова, учитель-дефектолог псковского детского сада компенсирующего вида № 49 «Тополёк». Обладатель награды поблагодарила организаторов конкурса, членов жюри и коллег. «За это время мы стали одной большой педагогической семьей. А коллектив 49-го детского сада был моим надежным тылом. Спасибо всем большое и творческих успехов в нашей нелегкой и такой важной профессии!»

«Наше будущее в надежных руках»

Следующими за дипломами и призами были приглашены участники областного этапа конкурса «Воспитатель года России». Их поприветствовала заведующая кафедрой дошкольного и начального образования ПОИПКРО Елена Стукова. «Не меняйте детей - меняйте мир вокруг детей», - пожелала она конкурсантам.

Для вручения наград призерам и победителю на сцену поднялся руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии, протоиерей Роман Ледин. Он поблагодарил «за честь быть одним из членов жюри и сейчас награждать победителей». «Огромная радость у меня за наше будущее. Я думал, что 50-й детский садик - это самый лучший садик в городе Пскове, и там особенные дети. Но это самый обычный садик, и у нас все садики такие! Детки так ярко откликались на слова педагогов. Я рад, что наше будущее в надежных руках», - сказал он.

Дипломы призеров областного этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» получили Александра Стеценко, воспитатель детского сада «Золотой петушок» Псковского района и Вера Авдохина, учитель-дефектолог детского сада №4 г. Великие Луки.

Победителем же стала Татьяна Струкова, воспитатель детского сада №24 города Пскова. В ответном слове она поблагодарила организаторов конкурса, детский сад №50 и свою «команду 24 на 7» - коллег, с которыми познакомилась на конкурсе.

«Участвуйте в конкурсах педагогического мастерства!»

И, наконец, настало время назвать лучшего учителя Псковской области. На сцену вышли участники областного этапа конкурса «Учитель года России – 2025». Конкурсанты преподают разные предметы, имеют разный стаж работы, но их объединяет безграничная любовь к своему делу и удивительный педагогический талант.

«Позади целая неделя конкурса профессионального мастерства. Сегодня вы стоите на пьедестале своего профессионального признания. Я хочу искренне всех поблагодарить за самоотверженность, за ваш труд, который вы ежедневно дарите детям, отдавая им свое сердце. Как уже было сказано, для всех вы уже победители. Но, как всегда, среди всех победителей хочется отметить особенных», - сказал, обращаясь к участникам конкурса, начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский.

Призерами областного этапа конкурса «Учитель года России – 2025» стали Лариса Епифанова, учитель начальных классов Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района и Ольга Ливинская, учитель географии и основ безопасности и защиты Родины Центра образования «Псковский педагогический комплекс».

Диплом победителя областного этапа конкурса был торжественно вручен Марианне Савиной - учителю русского языка и литературы средней школы № 2 города Пскова.

«Учитель года» поблагодарила организаторов конкурса и членов жюри. «Спасибо за возможность проявить себя, познакомиться с опытом коллег, прочувствовать гамму чувств: от переживаний и радости до минуты славы», - сказала она.

Отдельное спасибо Марианна Савина адресовала коллективу «родной школы №2, коллегам, наставникам, группе поддержки в лице моего класса и родителям». «Я благодарю коллег, которые вместе со мной разделили все этапы и переживания и свою семью, которая потеряла меня на две недели. Участвуйте в конкурсах педагогического мастерства!», - заключила она.

Искусственный интеллект не заменит педагогов

Победители и призеры были названы, но на этом поздравления не закончились. Для лучших педагогов области специальные призы подготовили органы власти, а также организации и предприятия региона.

От Псковского областного Собрания депутатов конкурсантов поздравил вице-спикер Игорь Дитрих. «Я, конечно, со шпаргалкой, но постараюсь ею не пользоваться. Всё-таки в школу пришёл», - пошутил он. И обратился к присутствующим педагогам: «Вы лучшие!»

Депутат напомнил, что конкурс существует более 30 лет, и каждый год открывает «десятки новых имён, десятки звёзд». «И каждый год их количество не убывает. Каждый из вас, кто участвовал сегодня в конкурсе, воспитает по 10-20 будущих звёзд, которые потом также будут участвовать в таких же конкурсах. И эти звезды живут не где-то, а на территории Псковской области, воспитывают наших детей и внуков», - сказал Игорь Дитрих.

И добавил, что «искусственный интеллект никогда не заменит приветливые улыбки и добрые сердца педагогов».

Слова признательности в адрес конкурсантов и специальные призы им также вручили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, заместитель председателя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Хруцкая и спонсоры праздника: Сбербанк, Псков-Полимер, Аквапарк «Акваполис», Славянский тур.

Отметим, что в этом году в четырех профессиональных состязаниях приняли участие 24 учителя, 17 воспитателей, 8 дефектологов и 15 мастеров со всей Псковской области.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой