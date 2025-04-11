Общество

Новая система высшего образования в России: ЕГЭ и квоты останутся без изменений

Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Константин Могилевский добавил, что переход на обновленную систему не затронет и квоты в университетах.

«Что касается квот, то квоты выделяются на получение высшего образования в России для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот, чтобы повышать качество отбора и, соответственно, качество подготовки иностранных студентов», — сказал замминистра.

Российские вузы начнут переход на обновленную систему высшего образования в 2026 году, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, пишет РИА Новости.

Сейчас реализуется указ президента о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).

Студенты этих заведений получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.