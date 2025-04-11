Общество

Дмитрий Быстров наградил бывших малолетних узников концлагерей почетными грамотами

Глава Островского района вручил бывшим малолетним узникам концлагерей почётные грамоты районной администрации за беспримерную стойкость и силу духа, сообщил глава в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

«У нас ещё есть уникальная возможность пообщаться с теми, кто является хранителями народной памяти, и часть из таких людей присутствует в этом зале сегодня. Помогая нашим воинам, находящимся в зоне СВО, и всячески их поддерживая, весь наш народ всеми силами старается не позволить возрождения фашизма, чтобы понятие "концлагерь" никогда больше никто не узнал», - отметил Дмитрий Быстров.

Слово для выступления также было предоставлено председателю Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Вячеславу Коеву.

«Своими воспоминаниями о детских годах, проведённых в концлагере, поделилась председатель Совета бывших несовершеннолетних узников концлагерей Островского района, бывшая малолетняя узница Людмила Васильева. Она рассказала о нечеловеческих страданиях, выпавших на долю детей и их матерей, находящихся в фашистских застенках», - рассказал глава района.

Символической «минутой молчания» участники мероприятия восславили всех, кто выжил, пройдя все кошмары войны и концлагерей, и почтили всех погибших, замученных в лагерях смерти.

В заключение Дмитрий Быстров рассказал, что сильные эмоциональные впечатления на участников мероприятии произвели проникновенные выступления членов местного отделения движения «Юнармия» и театрального коллектива Дома детского творчества.