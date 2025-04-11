Общество

До +14 градусов и прогнозируют в Псковской области 13 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 апреля, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу области без существенных осадков. Днем без существенных осадков.Ночью будет дуть ветер западных направлений, ночью направление ветра сменится на южное со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -2 до +3 градусов, днем столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление низкое.