Общество

Артём Николаев, Дмитрий Маринов и Захар Павлов вышли в финал регионального этапа олимпиады «Умницы и умники»

Ареопаг, или члены жюри, определили финалистов регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», который проходит в главном корпусе Псковского государственного университета сегодня, 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Финалистами стали три десятиклассника: Артём Николаев, Дмитрий Маринов и Захар Павлов. Школьники выступили в конкурсе красноречия по теме «Когда забывают войну, начинается новая. Память — главный враг войны».

«Народ, который не помнит своего прошлого, идёт в туманное настоящее, его не ждёт будущее. Это особенно видно на примере советского народа, победившего фашизм в 40-е годы. Как можно забыть убийства, смерти, голод? К сожалению, в нашем мире есть люди, которые не выучили урок истории. Именно они делают героями военных преступников и убийц народов», — отметил старшеклассник Дмитрий Маринов.

По итогам конкурса красноречия ареопаг определил порядок выступления каждого участника. Лучшим стал автор цитаты выше Дмитрий Маринов, он получил привилегию первым выбирать тему вопроса. Второе место занял Артём Николаев, третье — Захар Павлов. После школьники продолжили интеллектуальное соревнование между собой в обычном формате.

Жюри определят победителей в ближайшие минуты.