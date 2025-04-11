Общество

В Новоржевском ЗАГСе отметили золотой юбилей двух семейных пар

В отделе ЗАГС Новоржевского округа торжественно 12 апреля поздравили две семейные пары, отметившие 50-летнюю годовщину своей супружеской жизни, сообщила глава округа Любовь Трифонова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Telegram-канале

Золотые юбилеи отметили Валентина и Михаил Гринченковы, а также Валентина и Владимир Матвеевы. Эти пары, прошедшие рука об руку полвека, воспитавшие детей и внуков, стали примером стойкости, взаимного уважения и любви.

«Волнительно и по-особому искрились счастливые глаза юбиляров, которые прожили вместе полвека, достойно воспитали детей и внуков и сумели сохранить искренние чувства, благодаря мягкости и уступчивости, ведь золото - один из мягких металлов, и добывается оно с трудом, в течении долгого времени», - рассказала глава.

Любовь Трифонова отметила, что атмосфера праздника была наполнена теплом и радостью, благодаря усилиям Ольги Гринченковой, создавшей уникальную обстановку, позволившую юбилярам вновь пережить светлые моменты начала их семейного пути.

«Уважаемве юбиляры! Желаю вам беречь в душе только счастливые моменты, все те прекрасные события и даты, которые и сделали ваш союзы поистине золотыми! Будьте здоровы и счастливы, живите душа в душу ещё много лет, и пусть ваши искренние и теплые чувства становятся ещё крепче, а семейное счастье множится добрыми событиями и тёплыми отношениями», - заключила Любовь Трифонова.