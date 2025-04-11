Общество

Памятник княгине Ольге установят в городе Сланцы Ленинградской области

Памятник русской княгине Ольге будет установлен в отметившем 95-летие городе Сланцы на юго-западе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: Архив ПЛН

«При поддержке региона памятник святой великой княгине Ольге установят в сквере на улице Кирова в Сланцах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил (председателю комитета по сохранению культурного наследия региона Владимиру Цою — прим. ТАСС) провести конкурс на определение художественной концепции монумента», — говорится в сообщении.

Княгиня Ольга — жена князя Игоря Рюриковича. После убийства мужа в 945 году была регентом при малолетнем сыне Святославе Игоревиче. В 955 году первой из правителей русского государства приняла крещение (в Константинополе), а ее внук, князь Владимир Святославич, вошел в историю как креститель Руси. Как и Владимир, княгиня Ольга была канонизирована Русской православной церковью и почитается в лике равноапостольной, пишет ТАСС.

По одной из версий, Ольга родилась в деревне (ныне урочище) Выбуты под Псковом. Город Сланцы был основан лишь в XX веке, однако он является административным центром района, граничащего с современной Псковской областью, а в Средние века западная часть территории этого района была частью Псковской земли. Примерно в 20 км от Сланцев находится погост Ольгин Крест (он же Скарятина Гора, поселение существовало до 1944 года). По местной легенде, княгиня бывала здесь, проезжая через Чудское озеро на охоту, и едва не погибла, когда на порогах реки Наровы перевернулся ее челн. В честь своего чудесного спасения она установила крест, который позже находился в храме Николая Чудотворца постройки второй половины XV века (был взорван немецкими войсками при отступлении в годы войны). В наши дни образ женщины в одеянии древнерусской княгини, отсылающий к этому преданию, украшает герб и флаг Сланцевского района.