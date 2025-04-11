Общество

В Госдуме предложили ввести функцию отказа от таксиста-мигранта в приложениях

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий политическую партию «Новые люди», предложил интегрировать в мобильные приложения, предоставляющие услуги такси, функцию, позволяющую пользователям отказываться от поездок с водителями, имеющими иностранное гражданство.

В официальном письме, направленном министру транспорта Российской Федерации Роману Старовойту, Владислав Даванков выразил озабоченность увеличением числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, работающими в сфере таксомоторных перевозок.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность интеграции в мобильные приложения агрегаторов такси специального инструмента, предоставляющего пассажирам право отказаться от услуг водителя, имеющего статус мигранта», — говорится в тексте документа, подчёркивая стремление к поиску новых решений. Об этом сообщает ссылаясь на текст соответствующего обращения, имеющегося в распоряжении информационного агентства.

По мнению Владислава Даванкова, внедрение подобной опции будет способствовать повышению уровня безопасности пользователей такси, предоставит им больше контроля над выбором водителя и окажет поддержку российским гражданам, работающим в данной отрасли, пишет runews24.ru.

В своём обращении депутат ссылается на статистические данные МВД, свидетельствующие о том, что в январе 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, он отметил, что ряд регионов Российской Федерации уже приняли решение об ограничении трудовой деятельности мигрантов в сфере такси, что обусловлено ростом преступности с их участием.