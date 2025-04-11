Общество

Типичный портрет авиадебошира составила транспортная полиция

Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, отправляющиеся на отдых, чаще всего устраивают дебоши на борту самолетов. Об этом сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

«Типичный портрет авиадебошира: в основном мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, граждане РФ, отправляющиеся в путешествие одни или с друзьями, как правило, в нетрезвом состоянии. Однако иногда неадекватно ведут себя и женщины-авиапассажиры», - сказал он.

Гутыря пояснил, что достаточно часто встречаются среди дебоширов так называемые аэрофобы - люди, которые употребляют алкоголь для преодоления страха перед полетами на воздушном транспорте. «В основном проблемы возникают на популярных туристических направлениях, а не на регулярных рейсах», - рассказал начальник управления.

Всего, по его словам, за три месяца 2025 года в аэропортах столичного региона за нахождение в состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 18 пассажиров, за мелкое хулиганство - 196 (статья 20.1 КоАП РФ), пишет ТАСС. К уголовной ответственности привлечен один пассажир (статья 207 УК РФ).