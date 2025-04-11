Общество

Юрист рассказал об особенностях установления отцовства

Установление отцовства может быть как при наличии брачно-семейных отношений, так и без них. Иногда бывает, что после развода супруга или супруг оспаривают отцовство и далее уже суд на основании экспертизы ДНК подтверждает или устанавливает отцовство на иного человека. О том, какие права и обязанности родителей и детей влечет установление отцовства, рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин 13 апреля.

«При установлении отцовства или при его оспаривании ранее сделанная запись об отце исключается из свидетельства о рождении и вносится новая запись с указанием данных нового отца. Таким образом между ребенком и «старым» отцом юридическая связь полностью утрачивается, и они с точки зрения закона считаются посторонними людьми. Даже претендовать на алименты стороны не могут, так как с точки зрения закона это не относящиеся друг к другу лица. То же самое касается и наследства (за исключением случаев прописывания доли наследства непосредственно в завещании)», — пояснил он.

После установления отцовства для «нового» отца появляются все права и обязанности, предусмотренные Семейным кодексом, но только с даты подачи иска об установлении отцовства. То есть взыскать алименты с «нового» отца возможно не с момента рождения ребенка, а только с момента обращения в суд об установлении, признании отцовства, пишут «Известия».

Как уточнил юрист, после установления отцовства отец и ребенок считаются родными и имеют все права и обязанности, предусмотренные Семейным и Гражданским кодексами. Никаких исключений и дискриминаций во взаимоотношениях между установленным по суду отцом и ребенком. При этом ребенок вписывается в паспорт «установленного» отца, в личное дело отца и во все официальные документы, выдаваемые государством в лице различных его органов.

При этом любая дискриминация по отношению к ребенку в плане того, что у него установленный по суду отец, также недопустима.

«Для окружающих сведения о том, что отношения отца с сыном были установлены судом, являются закрытой информацией, не подлежащей разглашению. Таким образом, после установления отцовства все права и обязанности ребенка с «прежним» отцом прекращаются, а все права и обязанности между «новым» отцом и ребенком приобретаются. Еще раз акцентируем внимание, что закон никак не разграничивает права «изначальных» и установленных по суду отцов, за небольшими исключениями, прописанными выше», — подытожил он.