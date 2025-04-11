Общество

Apple рассматривает возможность возвращения на российский рынок

Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения рентабельности, рассказал основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.

«В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику», - сказал он.

По его словам, в ближайшей перспективе рост цен наиболее вероятен к моменту выхода iPhone 17 осенью 2025 года, а до этого будут распродаваться старые запасы.

Он добавил, что, по данным финансовой отчетности Apple, объем продаж в США составляет порядка 18-20% от общего оборота iPhone. На остальные рынки, включая Европу и Россию, пошлины США напрямую не повлияют, отметил Козлов. Однако, если Apple решит унифицировать цены или компенсировать потери, рост может затронуть и другие страны.

«Следует ожидать активных переговоров и обсуждения до формирования итогового значения пошлин, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что не станет делать послаблений на ввозимые товары отечественных технологических гигантов, как это было в первый президентский срок», - прокомментировал он.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

После ряда шагов в торговой войне дополнительная «взаимная» пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%, пишет РИА Новости. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.