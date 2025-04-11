Общество

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов вручил специальные призы участникам областного этапа конкурса «Учитель года»

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в торжественной церемонии закрытия областных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог года – 2025», «Мастер года – 2025» прошла 11 апреля в псковской гимназии №29. На протяжении недели педагоги региона состязались в уровне профессионального мастерства. Слова признательности в адрес конкурсантов и специальные призы были вручены уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Поздравляя всех участников конкурсов, Дмитрий Шахов особо подчеркнул: «Вы, уважаемые учителя, мастера и воспитатели, приняв решение участвовать в столь популярном всероссийском конкурсе, вы смогли развенчать известный стереотип "а зачем мне это надо?". Вы своим участием доказали, что это надо, т.к. любая профессия требует постоянного совершенствования профессионального мастерства, обновления знаний и навыков, методики. А профессия педагога, учитывая её высокую значимость для государства, требует ещё и признания органов власти и общества. Не зря, а это уместно напомнить в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в народе говорили, что Великую Отечественную войну выиграл в первую очередь советский учитель. Тот самый, кто образовал и воспитал молодое поколение нового государства – СССР. Именно они совершили героические подвиги на фронте и в тылу ради своей горячо любимой Родины! Как вы все помните, самые большие потери в СССР были в том поколении советских граждан, которые родились в 1923 году и были призваны на фронт в самые трудные 1941-1942 годы».

Учреждая специальные призы для учителей-участников областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» от Уполномоченного по правам человека в Псковской области, Дмитрий Шахов рассказал, что несколько лет назад была выбрана та учительская специальность, которая в максимальной степени приближена к такой важной и нужной деятельности уполномоченного, как правовое просвещение. Такими специальностями стали: учитель обществознания и учитель истории.

За достигнутые результаты в преподавательской деятельности, творческий подход в воспитании патриотизма, гражданской сознательности и правовом просвещении обучающихся, за верность профессии, а также активное участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2025» благодарностью Уполномоченного по правам человека в Псковской области и специальными призами удостоены:

Кристина Воробьева – учитель истории и обществознания, МАОУ «Инженерно-экономический лицей» Великие Луки;

Александра Попова – учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 им. К.С. Заслонова», Невель;

Ашот Данильян – учитель истории и обществознания МБОУ «Центр образования Опочецкого района «Гимназия им. А.Д. Петрова», Опочка;

Денис Петров – педагог-организатор, учитель истории МОУ «Гимназия», Дно;

Диплом победителя областного этапа конкурса «Учитель года России – 2025» был торжественно вручен Марианне Савиной - учителю русского языка и литературы средней школы № 2 города Пскова.

Победителем областного этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» стала Татьяна Струкова, воспитатель детского сада №24 города Пскова.

Абсолютным победителем областного этапа конкурса «Учитель-дефектолог года – 2025» признана Елена Акимова, учитель-дефектолог псковского детского сада компенсирующего вида № 49 «Тополёк».

Победителем областного этапа конкурса «Мастер года – 2025» стала Александра Степанова, мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума.