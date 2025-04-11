Общество

Подведены итоги XXI-го молодёжного фестиваля «Встречи на Ловати»

XXI молодёжный фестиваль интеллектуальных игр среди школьников «Встречи на Ловати» состоялся с 12 по 13 апреля в Великих Луках. В фестивале приняли участие 32 команды из Москвы, Московской области (Долгопрудный, Коломна, Белоозёрский), Санкт-Петербурга, Ленинградской области (Тосно, Луга, Коммунар, Бугры), Ульяновска, Твери Пскова, Великих Лук, Пустошки, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: «Встречи на Ловати - 2025» / Тимур Ушаков

В дни фестиваля проведены зачётные игры фестиваля «Песневед», «Великолукские горки», «Авоська» и «Основной турнир», кнопочные игры «Тройка» и «Обратный отсчёт», внезачётные игры «Десятка», «Песневед-лото».

Итоги фестиваля подводились в двух возрастных группах – старшие школьники (10-11 класс) и младшие школьники (9 класс и младше).

Победителем фестиваля в общем зачёте в младшей группе стала команда из Великих Лук «Альфа+» (лицей №11, тренер Варвара Козик). 2 место заняла команда «Шапочка монаха» (Долгопрудный). Призёром (3 место) – команда «Пятый элемент» из великолукской школы №5 (тренер Анна Мишанова).

Победителем фестиваля в общем зачёте старшей группы стала команда «Гоголь-Моголь» из Санкт-Петербурга. Ребята повторили победу прошлого года, второй раз став победителем фестиваля «Встречи на Ловати», 2 место заняла «Команда добра и позитива» из Москвы, а третьими стали ребята команды «Кубик Штирлица» (Коломна). По итогам зачётной игры «Основная дисциплина» в младшей возрастной группе путёвку на Школьный чемпионат России по интеллектуальным играм получила команда «Шапочка монаха» из Долгопрудного (тренер Кирилл Теймуразов).

Организаторами фестиваля являлись автономная некоммерческая организация «Центр реализации и поддержки молодёжных инициатив «ЛУКИ МОЛ», Дом детского творчества имени А. Матросова, управление образования администрации города Великие Луки. Местом проведения стала гимназия имени С. В. Ковалевской. Фестиваль поддержали волонтёрские центры Великих Лук – ДоброЦентр волонтёров культуры при Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского и Центр добровольчества при отделе по молодёжной политике.

Финансирование фестиваля осуществлялось на средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии правительством Псковской области в рамках гранта предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.