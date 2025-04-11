Общество

Работы по сносу ветхого здания начались в Пушкинских Горах

Работы по сносу старого дома на улице Пушкинской, 15 в Пушкинских Горах начались сегодня, 14 апреля, сообщается на странице главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Здание располагается напротив дома, в котором находятся Социальный фонд, ателье и отделение Росгвардии. Глава района отметила, что на протяжении длительного периода дом находился в полуразрушенном состоянии, был небезопасен и неэстетичен. Прилегающий к нему земельный участок много лет не использовался по назначению, что привело к его зарастанию.

Оксана Филиппова подчеркнула, что проводимые работы позволят расчистить и облагородить ещё одну территорию районного центра, благоустроить одну из ведущих улиц поселка, поддержать санитарный порядок.

«Уважаемые пушкиногорцы! Напоминаю, что в районе объявлен месячник по благоустройству! Наступившая тёплая апрельская погода позволяет провести субботники на придомовых, ведомственных и общественных территориях! Не за горами главный праздник нашей страны - День Великой Победы, к которому мы усиленно готовимся, в том числе и проведением районных субботников и наведением общими усилиями чистоты и порядка!» - заключила глава района.

Напомним, что ранее в Пушкинских Горах прошел первый в 2025 году общерайонный весенний субботник, в котором приняли участие около 200 человек.