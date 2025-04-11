Общество

Более половины респондентов ПЛН не видит необходимости в появлении уполномоченного по защите животных

Более половины (53.6%) респондентов Псковской Ленты Новостей считает, что институт уполномоченного по защите животных — не нужен и будет пустой тратой средств. В опросе приняли участие 364 человека.

При этом четверть опрошенных (25.5%) уверены, что создание подобного института поможет лучше защищать животных.

11.8% псковичей поддерживают идею, но подчеркивают, что сначала «нужно начать нормально защищать права людей».

4.7% полагают, что меры заботы о животных уже чрезмерны, назвав такую тенденцию «зоошизой».

4.1% уверены, что у каждого домашнего животного уже есть омбудсмен — его хозяин.

0.3% респондентов не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Большинство участников опроса выразило сомнение в том, что институт уполномоченного по защите животных сможет стать эффективной структурой. Около 4% принявших участие в голосовании напомнили, что защищать права своего питомца должен владелец. Потенциальную пользу для защиты животных в идее появления нового омбудсмена усмотрела лишь четверть респондентов, а по мнению каждого десятого, для начала нужно улучшить ситуацию с защитой прав человека.

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