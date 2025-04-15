Общество

Псковский школьник проходит стажировку в Уфе благодаря победе на всероссийском конкурсе

Тимофей Ковалев, ученик 10 класса Псковского технического лицея, на этой неделе проходит стажировку в Евразийском научно-образовательном центре в Уфе. Эта поездка стала возможной благодаря его успеху во всероссийском конкурсе «Наука. Территория героев», где он занял 2 место, сообщила Псковской Ленте Новостей мать школьника.

Для Тимофея и его куратора, учителя биологии Натальи Чугуновой, была подготовлена специальная образовательная программа и экскурсионные маршруты по научным учреждениям Уфы. Псковичи посетили лаборатории УУНиТ, БГМУ и УГНТУ, где узнали о процессах ионной полировки аргоном и магнетронном напылении, а также поучаствовали в лабораторных экспериментах с осциллографом.

«Нам показали, где используется разряженный воздух и аргон под напряжением. В "Сириусе" я видел такой опыт, а здесь я увидел, для чего этот опыт был нужен, где это реально используется. Это потрясающе», — поделился впечатлениями Тимофей.

Наибольшее впечатление на школьника произвела Передовая инженерная школа «Моторы будущего», где прошла импровизированная экскурсия.

«Нам рассказали про электродвигатели, в частности, про первый российский "электросамолет" - Як-40ЛЛ, который оснащен гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя, - продолжил Тимофей. – Но, самое поразительное – то, что там организовано мелкосерийное производство электротехнических деталей. И это ведь не предприятие, а просто университетская лаборатория».

В ближайшие дни Тимофей Ковалев и его куратор продолжат знакомиться с лабораториями Института технологии и материалов УУНИТ и Института физики молекул и кристаллов — обособленного структурного подразделения УФИЦ РАН.

Напомним, что Тимофей Ковалев занял 2 место в научно-популярном конкурсе «Наука. Территория героев», финал которого прошел 12 февраля в Москве. Конкурс проводится ежегодно при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.