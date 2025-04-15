Псковский школьник проходит стажировку в Уфе благодаря победе на всероссийском конкурсе

Тимофей Ковалев, ученик 10 класса Псковского технического лицея, на этой неделе проходит стажировку в Евразийском научно-образовательном центре в Уфе. Эта поездка стала возможной благодаря его успеху во всероссийском конкурсе «Наука. Территория героев», где он занял 2 место, сообщила Псковской Ленте Новостей мать школьника.
Для Тимофея и его куратора, учителя биологии Натальи Чугуновой, была подготовлена специальная образовательная программа и экскурсионные маршруты по научным учреждениям Уфы. Псковичи посетили лаборатории УУНиТ, БГМУ и УГНТУ, где узнали о процессах ионной полировки аргоном и магнетронном напылении, а также поучаствовали в лабораторных экспериментах с осциллографом.
Наибольшее впечатление на школьника произвела Передовая инженерная школа «Моторы будущего», где прошла импровизированная экскурсия.
В ближайшие дни Тимофей Ковалев и его куратор продолжат знакомиться с лабораториями Института технологии и материалов УУНИТ и Института физики молекул и кристаллов — обособленного структурного подразделения УФИЦ РАН.
Напомним, что Тимофей Ковалев занял 2 место в научно-популярном конкурсе «Наука. Территория героев», финал которого прошел 12 февраля в Москве. Конкурс проводится ежегодно при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.