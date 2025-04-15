Пресс-служба псковского УМВД приглашает на работу вольнонаемного специалиста

В пресс-службу управления МВД России по Псковской области требуется главный специалист (вольнонаемный работник), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Требования к соискателю:
- Высшее образование;
- Уверенное владение ПК;
- Умение ориентироваться в информационных потоках (СМИ, социальные сети, Telegram-каналы);
- Коммуникабельность, ответственность.
Условия труда:
- График работы: 5/2 (пн-чт с 08:30 до 18:15, пт с 08:30 до 17:00. Обед с 12:30 до 14:00).
- Оплачиваемый отпуск.
- Бесплатное медицинское обслуживание.
- Заработная плата при собеседовании.
- Материальное премирование.
По всем вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 59-24-64, 59-20-93.