Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Клещи наступают

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема сегодняшнего выпуска – клещи. На дворе середина апреля, а число укушенных в регионе идет уже на десятки. Как взрослых, так и детей. Насколько опасны эти насекомые в плане риска заразиться опасными заболеваниями? Надо ли прививаться от инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются клещи? Куда сдавать клеща и как лечиться? Как выбрать организацию для обработки территории, чтобы не «налететь» на мошенников? Кроме того, поговорим про ОРВИ и грипп: в этом году период заболеваемости затянулся. Какова статистика и когда ожидать спада?

Наш сегодняшний эксперт – руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко.

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