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Общество

Псковичей предупредили об опасности укусов клещей для домашних питомцев

15.04.2025 14:49|ПсковКомментариев: 0

Необходимо принимать соответствующие меры по обработке частных территорий в период активности клещей и не забывать об обработке от других паразитов для обеспечения безопасности своих питомцев. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) рассказала собаковод, депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №9 Юлия Пожидаева. 

Юлия Пожидаева о мешающих ларьках и опасных наливайках : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Сам укус клеща неприятен, но безопасен. Опасность несут паразиты, которые попадают вместе со слюной клеща в кровь. Для людей клещи могут являться переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза и многих других заболеваний. Для животных, если в слюне клеща есть возбудитель пироплазмоза, это паразиты рода Бабезия. Они попадают в кровь собаки вместе со слюной клеща и поражают эритроциты, разрушая их. Отсутствие лечения или несвоевременное лечение приведет к серьезным осложнениям и в большинстве случаев к гибели питомца. Без лечения животное может погибнуть в течение 4–7 дней с момента укуса. Стопроцентной защиты от пироплазмоза не существует, но это не значит, что надо сдаться на милость паразитам», — отметила Юлия Пожидаева.

По словам собаковода, для минимизации риска поражения животных владельцы применяют различные виды защиты: капли, спреи, таблетки и специализированные ошейники.

После обнаружения на своем питомце клеща Юлия Пожидаева приняла решение провести обработку собственного участка. Она воспользовалась услугами лицензированной службы, обеспечивающей эффективную и безопасную процедуру.

«Заказала (обработку) у индивидуального предпринимателя, так как у них есть лицензия на обработку, значит, есть гарантия, что средства, оборудование, материалы для дезинфекции будут эффективны и безопасны для человека и окружающей среды, а обработка соответствует СанПиНу. Мне подробно объяснили, чем будут обрабатывать участок, так как меня очень волнует вопрос безопасности собак. Сказали, препараты никак не вредят почве, растениям. Я, конечно, погуглила сразу, проверила эти препараты. И после обработки через час собаки могут уже даже есть траву. Такими же препаратами обрабатываются овощи и фрукты в магазинах», — поделилась Юлия Пожидаева.

Дополнительно Юлия Пожидаева подчёркивает важность регулярных профилактических процедур: «Не стоит также забывать и про блох. Блошиный дерматит – это одна из самых частых причин возникновения зуда, покраснения кожи, расчесывания у животных, так как в слюне блохи содержится достаточно сильный аллерген. Обязательно надо животных обрабатывать от блох и клещей. И лучший способ защиты от паразитов – это профилактика. А это и обработка животных, и обработка участков, и даже обработка подвалов и чердаков в многоквартирных домах».

Своевременная обработка территории и постоянная защита питомца помогут уберечь животное от тяжёлых последствий, вызванных болезнью, передающейся через укусы клещей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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