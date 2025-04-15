Псковичей предупредили об опасности укусов клещей для домашних питомцев

Необходимо принимать соответствующие меры по обработке частных территорий в период активности клещей и не забывать об обработке от других паразитов для обеспечения безопасности своих питомцев. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) рассказала собаковод, депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №9 Юлия Пожидаева.
По словам собаковода, для минимизации риска поражения животных владельцы применяют различные виды защиты: капли, спреи, таблетки и специализированные ошейники.
После обнаружения на своем питомце клеща Юлия Пожидаева приняла решение провести обработку собственного участка. Она воспользовалась услугами лицензированной службы, обеспечивающей эффективную и безопасную процедуру.
Дополнительно Юлия Пожидаева подчёркивает важность регулярных профилактических процедур: «Не стоит также забывать и про блох. Блошиный дерматит – это одна из самых частых причин возникновения зуда, покраснения кожи, расчесывания у животных, так как в слюне блохи содержится достаточно сильный аллерген. Обязательно надо животных обрабатывать от блох и клещей. И лучший способ защиты от паразитов – это профилактика. А это и обработка животных, и обработка участков, и даже обработка подвалов и чердаков в многоквартирных домах».
Своевременная обработка территории и постоянная защита питомца помогут уберечь животное от тяжёлых последствий, вызванных болезнью, передающейся через укусы клещей.