Психолог назвал главное условие счастливого брака, где жена зарабатывает больше

В современном мире существуют разные формы брака, которые уже давно отличаются от классических представлений. Женщины не засиживаются дома даже во время декрета и продолжают строить карьеру, порой, зарабатывая больше денег, чем мужья.
В беседе с RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что зачастую такие браки являются более крепкими, в отличие от тех, где муж - единственный добытчик.
Сергей Лунюшин подчеркнул, что зачастую у мужчин встречается мышление, что зарабатывание и обеспечение семьи - это только его доля. Когда он не в состоянии выполнить свой главный функционал, то прежде всего страдает самооценка главы семейства.
«Часто встречается мнение женщин: "Мужчина должен добывать деньги, а я должна жить так, как хочу". Как правило, женщины, которые зарабатывают много, это самореализованные женщины, которые развиваются в любимой профессии. Они реализуются не только в семье, но и на работе. Безусловно, мужчина рассматривается как человек, который зарабатывает деньги, но он не рассматривается как человек, при помощи которого зарабатываются деньги. Семья для таких женщин - это нечто большее, а не союз, где мужчина обеспечивает и зарабатывает деньги», - отметил психолог.
Эксперт подчеркнул, что семьи с современными убеждениями умеют договариваться друг с другом. В них мужчина с легкостью выполняет домашние хлопоты и даже уходит декретный отпуск. В семьях, где жена зарабатывает больше мужа, нет четкого распределения на мужское/женское, они все делают по договоренности.
Как отметил специалист, для российского народа такой брак необычен, потому что русский менталитет прост: мужчина зарабатывает деньги, а женщина заботится о домашних обязанностях.