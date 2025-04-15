Общество

Психолог назвал главное условие счастливого брака, где жена зарабатывает больше

В современном мире существуют разные формы брака, которые уже давно отличаются от классических представлений. Женщины не засиживаются дома даже во время декрета и продолжают строить карьеру, порой, зарабатывая больше денег, чем мужья.

В беседе с RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что зачастую такие браки являются более крепкими, в отличие от тех, где муж - единственный добытчик.

«Когда женщина зарабатывает больше, чем мужчина, брак жизнеспособен, но только при определенных условиях. Сегодня такие браки - не редкость. Первое условие счастливого брака, где женщина зарабатывает больше, это адекватная самооценка у мужчины, когда он не реализовывает свою самооценку за счет семьи и женщины. Многие мужчины убеждены, что по гендерному типу они априори являются добытчиками. В случае, если они не добывают, то и не являются героями», - объясняет эксперт.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что зачастую у мужчин встречается мышление, что зарабатывание и обеспечение семьи - это только его доля. Когда он не в состоянии выполнить свой главный функционал, то прежде всего страдает самооценка главы семейства.

«Часто встречается мнение женщин: "Мужчина должен добывать деньги, а я должна жить так, как хочу". Как правило, женщины, которые зарабатывают много, это самореализованные женщины, которые развиваются в любимой профессии. Они реализуются не только в семье, но и на работе. Безусловно, мужчина рассматривается как человек, который зарабатывает деньги, но он не рассматривается как человек, при помощи которого зарабатываются деньги. Семья для таких женщин - это нечто большее, а не союз, где мужчина обеспечивает и зарабатывает деньги», - отметил психолог.

Эксперт подчеркнул, что семьи с современными убеждениями умеют договариваться друг с другом. В них мужчина с легкостью выполняет домашние хлопоты и даже уходит декретный отпуск. В семьях, где жена зарабатывает больше мужа, нет четкого распределения на мужское/женское, они все делают по договоренности.

«Такие семьи достаточно крепкие. И конфликтов намного меньше в таких семьях, чем в классических. По сути, это союз двух равноправных членов семьи. У них нет созависимых отношений. В психологии это считается здоровыми отношениями. Зависимые отношения - это реализация своих желаний за счет другого человека. Ну, к сожалению, таких здоровых семей достаточно мало», - резюмировал психолог высшей категории Сергей Лунюшин.

Как отметил специалист, для российского народа такой брак необычен, потому что русский менталитет прост: мужчина зарабатывает деньги, а женщина заботится о домашних обязанностях.