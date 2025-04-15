Общество

С парламентского часа о ходе догазификации начнётся 44-я сессия областного Собрания

Совет Псковского областного Собрания депутатов под председательством спикера Александра Котова назначил 44-ю сессию на 24 апреля. Заседание начнётся в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области с парламентского часа о ходе догазификации в регионе. В качестве докладчиков приглашены председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко и руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Тема важная и актуальная для нашей области. Мы обращаемся к ней не в первый раз. В последнее время наблюдаются большие изменения в лучшую сторону, и было бы неплохо послушать о том, как продвигается программа. А у депутатов будет возможность задать вопросы, касающиеся догазификации на территории своих избирательных округов», - подчеркнул Александр Котов.

В целом, по мнению Александра Котова, парламентариев ожидает «насыщенное заседание»: повестка включает 24 вопроса.

Ряд законопроектов внёс в Собрание губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Предлагаемые изменения касаются мер социальной поддержки граждан, охраны и использования памятников истории и культуры, пассажирских перевозок, государственных полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также водных отношений.

Ежегодные доклады представят парламентариям региональные правозащитники. Об особенностях деятельности в 2024 году расскажут уполномоченные по правам человека, ребёнка и защите прав предпринимателей Дмитрий Шахов, Наталия Соколова и Аркадий Мурылёв.

С отчётом на сессии также выступит представитель Собрания в Совете Федерации Российской Федерации Наталья Мельникова. Ещё один доклад будет посвящён аграрной политике в регионе. О результатах доложит председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.