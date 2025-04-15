Общество

В Псковском районе с 21 апреля стартует прием заявок на муниципальный конкурс ТОС

Активисты территориальных общественных самоуправлений могут подать свои заявки на муниципальный конкурс проектов с 21 апреля по 15 мая, сообщили глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Прием заявок осуществляет комитет по территориальному развитию администрации Псковского района (в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) по адресу: город Псков, улица Олега Кошевого, дом 4, кабинет №24. Телефон для справок: 8 (8112) 29-31-25. Детали по ссылке.

Оценивать проекты будет конкурсная комиссия по утвержденным критериям. По итогам оценки составляется рейтинг, на основании которого определяются грантополучатели.

Сумма грантов составит от 100 до 400 тысяч рублей. В этом году на реализацию проектов ТОС из местного бюджета направлено 5 млн рублей.

Наталья Федорова отметила, что в Псковском районе зарегистрированы 50 ТОСов.