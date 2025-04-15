Сыграть в управление виртуальном государством предлагают псковичам

Уникальная трёхчасовая бизнес-игра, организованная Корпоративной академией правительства Псковской области, состоится 19 апреля в 16:00. Участие бесплатное, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Игра представляет собой исследование темы управления организациями и влияния различных социальных групп на принятие решений. Основная цель — продемонстрировать важность индивидуального управленческого мастерства каждого участника независимо от занимаемой должности.
Особенностью игры является присутствие эксперта, наблюдающего за процессом и дающего профессиональные рекомендации участникам по итогам события.
Оставить заявку на участие можно, обратившись по телефону: +7 911 352 9130.