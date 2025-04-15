Общество

Сыграть в управление виртуальном государством предлагают псковичам

Уникальная трёхчасовая бизнес-игра, организованная Корпоративной академией правительства Псковской области, состоится 19 апреля в 16:00. Участие бесплатное, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Игра представляет собой исследование темы управления организациями и влияния различных социальных групп на принятие решений. Основная цель — продемонстрировать важность индивидуального управленческого мастерства каждого участника независимо от занимаемой должности.

Описание игрового процесса:

Оптимальное количество участников: 20–25 человек.

Игра начинается с виртуального государства, где изначально все игроки находятся в равных условиях.

После жеребьевки каждому участнику присваивается определённая социальная роль — от простого рабочего до высшего руководителя.

Игроки взаимодействуют друг с другом, оказывая взаимное влияние на процессы принятия решений и развития государства.

Итоги игры зависят исключительно от действий самих участников: возможно создание гармоничного общества либо возникновение кризисных ситуаций вплоть до государственного коллапса.

Особенностью игры является присутствие эксперта, наблюдающего за процессом и дающего профессиональные рекомендации участникам по итогам события.

Оставить заявку на участие можно, обратившись по телефону: +7 911 352 9130.