Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Великие Луки к 80-летию Победы
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Креативная экономика Как начать свое дело?
Кампуса Не будет
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Весенние запреты В Псковской области
 
 
 
ещё Общество 15.04.2025 14:030 Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы 16.04.2025 17:080 Против продажи пива на стадионах выступили 6 из 10 псковичей – опрос  16.04.2025 16:460 Бракованный контракт 16.04.2025 16:450 Михаил Ведерников провел в Москве заседание по социально-экономическому развитию отдельных регионов 16.04.2025 16:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 апреля 16.04.2025 16:150 Финалистов пятого сезона Лиги дебатов «Истина» приветствовал Александр Котов
 
 
 
Самое популярное 10.04.2025 10:0013 Закономерный итог эпохи Ильиной 10.04.2025 15:118 Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной 09.04.2025 23:010 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом 09.04.2025 17:244 Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной 11.04.2025 12:054 Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Data Fusion Contest 2025: объявлены победители масштабного соревнования для дата-сайентистов

16.04.2025 16:04|ПсковКомментариев: 0

ИТ-холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, совместно с ВТБ подвел итоги Data Fusion Contest 2025, ежегодного международного соревнования талантливых специалистов в области анализа данных и машинного обучения. В этом году в нем поучаствовали более 1500 человек из 153 городов и 25 стран. В совокупности участники состязания подготовили свыше 11700 вариантов решений конкурсных задач. Награждение победителей состоялось 16 апреля на площадке кластера «Ломоносов» в Москве в рамках конференции Data Fusion 2025.

В этом году участники практиковались в решении кейсов, связанных с обработкой данных, прогнозированием и генеративными технологиями. Самой популярной стала главная задача соревнования Label Craft (7057 решений). По ее условиям необходимо было разработать алгоритм автоматической классификации товаров по их названиям и описаниям. Максимально высокую позицию в приватном рейтинге по Label Craft получил Никита Трифонов из Москвы, который улучшил свой прошлогодний результат и стал победителем. Второе место занял Андрей Кузнецов, студент НИУ ВШЭ, третье – Эдуард Янаков из Москвы.

Решая другую задачу 4cast, участники соревнования предсказывали динамику платежей. Первое место занял Иван Савкин из Новосибирска, второе – Кирилл Кривошеев из Москвы, третье – Александр Дудин из Кирова.

В обучающей задаче Distribution необходимо было предсказать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах предполагаемого клиента. Несмотря на то, что эта номинация не предусматривала денежный приз, она вызвала значительный интерес, так как дала участникам возможность поработать с реальной бизнес-задачей, основанной на синтетических обезличенных данных. Победителем стала Анна Юрищева из Москвы, второе место заняла сборная команда RASCAR: Михаил Шперлинг и Артем Гуйван, студенты ИТМО из Санкт-Петербурга, и школьники 9-го класса: Анастасия Коваленко из Кургана и Артем Гончаров из Новосибирска. Третье место – Иван Комаров из Новосибирска.

В рамках специальной номинации Companion жюри выбрало лучшие открытые решения, опубликованные участниками до завершения испытаний. Победителем по задаче Label Craft стал Дмитрий Кожемяко из Брянска, а по задаче 4cast – Дмитрий Чирков из Назарово.

«Соревнование проводится уже не первый год и приятно отмечать, как растёт профессионализм участников. В этом году представленные решения отличались не только высоким уровнем технической проработки, но и глубоким пониманием бизнес-задач, это доказывает, что российская школа data science способна создавать прорывные решения высокого уровня. Участники состязания смогли прокачать свои знания и найти неординарные решения задач, а приобретенный опыт поможет им определить ключевые ориентиры для успешного профессионального роста. Конкурсы такого масштаба важны не только для проработки прикладных решений, но и для развития отрасли в целом», — отметил генеральный директор ИТ-холдинга T1 Алексей Фетисов. 

«Data Fusion Contest — это площадка, на которой рождаются решения, востребованные реальным бизнесом. Соревнование позволяет молодым специалистам и экспертам data science не только проверить свои силы, но и получить ценный практический опыт. Поддерживая такие проекты, мы способствуем развитию профессионалов, способных успешно решать реальные задачи компаний, а значит и их клиентов», — подчеркнул руководитель Департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин. 

Организатором конкурса выступил ИТ-холдинг Т1. Призовой фонд в 2025 году составил 3 млн рублей. Во время работы над решениями задач участники могли посетить онлайн-встречи с экспертами для разбора представленных решений.

Полный лидерборд Data Fusion Contest 2025 можно посмотреть на сайте соревнования

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
В опросе приняло участие 231 человек
16.04.2025, 17:160 Преимущества калькулятора эффективности электронного документооборота назвали псковичам 16.04.2025, 17:130 День рождения Вениамина Каверина отметят в Пскове лекциями, квизом и флешмобом 16.04.2025, 17:080 Против продажи пива на стадионах выступили 6 из 10 псковичей – опрос  16.04.2025, 16:550 «В фокусе»: Владимир Папорт о ситуации на дорогах Пскова. ВИДЕО
16.04.2025, 16:460 Бракованный контракт 16.04.2025, 16:450 Михаил Ведерников провел в Москве заседание по социально-экономическому развитию отдельных регионов 16.04.2025, 16:250 Сдать нормы ГТО совместно с воркаутерами предлагают псковичам 16.04.2025, 16:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 апреля
16.04.2025, 16:150 Финалистов пятого сезона Лиги дебатов «Истина» приветствовал Александр Котов 16.04.2025, 16:040 Data Fusion Contest 2025: объявлены победители масштабного соревнования для дата-сайентистов 16.04.2025, 16:010 Ирина Кухи: Мы транслируем свой внутренний мир через наши проекты 16.04.2025, 16:000 Движение на улицах Некрасова и Ленина в Пскове ограничат до 30 апреля
16.04.2025, 15:580 Борис Елкин встретился с участницами всероссийской олимпиады «Софиум» 16.04.2025, 15:450 Партия «Яблоко» пока не определилась с кандидатом на довыборы в Псковскую гордуму 16.04.2025, 15:400 Отчетно-выборная конференция профсоюза работников госучреждений. ФОТОРЕПОРТАЖ 16.04.2025, 15:370 Историк Александр Черемин: Псковичи показали свою смелость даже в Астрахани
16.04.2025, 15:280 Мастер-класс колокольных звонов проведут в Пскове на Пасху 16.04.2025, 15:260 К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны 16.04.2025, 15:230 Попытка избежать столкновения привела к ДТП на Северном обходе Пскова. ФОТО 16.04.2025, 15:100 Стартует третий сезон проекта «Профразвитие» для псковской молодежи
16.04.2025, 15:080 Профсоюзных активистов наградили на отчетно-выборной конференции в Пскове 16.04.2025, 15:000 Псковский цирк номинирован на международную премию 16.04.2025, 14:520 Режиссер «Один дома 2» хочет вырезать сцену с Трампом, но боится мести 16.04.2025, 14:380 Первый в регионе музей трудовой доблести хотят открыть в Великих Луках
16.04.2025, 14:310 Фотофакт. Карабины подвесных скамеек на набережной в Пскове заменили 16.04.2025, 14:240 Пенсионер из Пыталовского района незаконно зарегистрировал двух россиян 16.04.2025, 14:200 Объездной путь откроют для пересечения реки Селяха на дороге Новоржев — Опочка 16.04.2025, 14:120 В ГД предложили вернуть для водителей скидку в 50% за оперативную оплату штрафов
16.04.2025, 14:070 ПсковГУ не решает проблему обеспечения региона качественными кадрами — Татьяна Пасман 16.04.2025, 14:030 Прием заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области 16.04.2025, 14:020 Владимир Папорт: Псковские водители хуже ездят в ясные дни и аккуратны при плохих погодных условиях 16.04.2025, 13:580 Более полутора миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
16.04.2025, 13:450 Весна без пыли 16.04.2025, 13:440 Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии 16.04.2025, 13:420 В России стало меньше бездомных животных 16.04.2025, 13:330 Лидер школьного самоуправления Пскова войдёт в состав Совета при Минпросвещения
16.04.2025, 13:270 Пасху и куличи начали готовить в Псково-Печорском монастыре 16.04.2025, 13:250 Фотофакт: Фонтан включили на Четырех углах в Пскове 16.04.2025, 13:180 До +22 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 17 апреля 16.04.2025, 13:170 Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Овечкина
16.04.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Татьяной Пасман 16.04.2025, 12:590 Стать опекуном аистов-инвалидов могут неравнодушные псковичи 16.04.2025, 12:560 Псковские таланты получили шанс сняться в сериале 16.04.2025, 12:550 «Дневной дозор»: Как перезагрузить ПсковГУ?
16.04.2025, 12:540 Свыше 1,5 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Пскове за неделю 16.04.2025, 12:490 Россияне стали чаще сталкиваться с финансовыми пирамидами 16.04.2025, 12:470 В Псковском районе с 21 апреля стартует прием заявок на муниципальный конкурс ТОС 16.04.2025, 12:380 Работу псковского профсоюза госслужащих за 2021–2025 годы признали удовлетворительной
16.04.2025, 12:350 В Госдуме призвали повышать осведомленность детей об угрозах в интернете 16.04.2025, 12:340 Порхович отправится в колонию на 11 лет за создание нарколаборатории в своем доме 16.04.2025, 12:200 С парламентского часа о ходе догазификации начнётся 44-я сессия областного Собрания 16.04.2025, 12:140 585 водителей привлекли к ответственности за тонировку автостекол в Пскове
16.04.2025, 12:120 За строительство «финансовой пирамиды» в Великих Луках иностранца лишили свободы 16.04.2025, 12:090 Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове 16.04.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» с Владимиром Папортом 16.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 апреля
16.04.2025, 11:580 Северо-Запад стал вторым в стране по числу DDoS-атак на сайты компаний 16.04.2025, 11:550 «Коммунальный ликбез»: Дачные отходы. ВИДЕО 16.04.2025, 11:540 Детский путеводитель по Пушкинскому заповеднику пользуется вниманием гостей «Русского Запада» 16.04.2025, 11:510 Денис Кузнецов: Не у всех людей сформировано понятие об отходах
16.04.2025, 11:350 Два человека погибли в ДТП в Дедовичском районе 16.04.2025, 11:330 Россиянам назвали среднюю стоимость пасхального стола 16.04.2025, 11:280 Татьяну Победову вновь избрали главой профсоюза госучреждений в Псковской области 16.04.2025, 11:170 На Земле началась мощная магнитная буря
16.04.2025, 11:140 Отчетно-выборная конференция профсоюза госучреждений стартовала в Пскове 16.04.2025, 11:030 «Особое мнение» Татьяны Пасман: политика, муниципальное развитие и образование 16.04.2025, 10:480 Фотофакт: Одуванчики распустились на входе в Псковский кремль 16.04.2025, 10:340 Исключить органику из выбрасываемых отходов призвали псковских дачников
16.04.2025, 10:190 Стоимость золота снова обновила рекорд 16.04.2025, 10:190 Молодого человека поймали на краже кухонных принадлежностей из псковского гипермаркета 16.04.2025, 10:172 Сжигать мусор на участке нельзя — ООО «Экогрупп» 16.04.2025, 10:060 «В фокусе»: Владимир Папорт о ситуации на дорогах Пскова
16.04.2025, 10:020 Ручную гранату и артснаряд идентифицировали в Псковской области 16.04.2025, 10:000 Плановые отключения горячей воды в Великих Луках начнутся с 20 мая 16.04.2025, 09:560 Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля составила 0,16% 16.04.2025, 09:560 Минэнерго намерено модернизировать все электросети РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru