Общество

Начальник УФСИН и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области договорились о взаимодействии

Начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Документ предусматривает организацию взаимодействия сторон по вопросам оказания поддержки и развития воспитательных и реабилитационных мер в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, содержащихся и отбывающих наказание в учреждениях, подведомственных региональному УФСИН.

В рамках подписанного соглашения планируются обмен актуальной информацией, рассмотрение обращений, проведение рабочих встреч и совещаний, совместных приемов граждан, а также исследование проблем, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Взаимодействие аппарата омбудсмена по правам ребенка и УФСИН России по Псковской области ведется на протяжении длительного времени. Начальник Управления Виктор Леонов выразил уверенность в дальнейшем конструктивном диалоге. Также в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы по предстоящей работе.