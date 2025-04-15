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Общество

Мошенники использовали «мамонтовую оспу» для обмана россиян

17.04.2025 09:57|ПсковКомментариев: 0

Киберпреступники в марте-апреле 2025 года начали использовать несколько новых схем, основанных на распространившихся в СМИ данных о «неизвестном вирусе», которым якобы массово болеют россияне. Он также получил название «мамонтовая оспа». По доступным редакции данным, за этот период около 7 тыс. граждан получили подобные письма и сообщения.

Около 30% из получателей проживают в Москве и области, еще 13% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также такие атаки зафиксированы в других регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в Приволжье, в Южном федеральном округе, на Урале, пишут «Известия».

«Есть несколько основных схем обмана с «неизвестным вирусом». Чаще всего, жертва получает электронное письмо или сообщение в мессенджере с призывом срочно пройти тестирование на наличие этого патогена. Услугу предлагают бесплатно и присылают ссылку для записи. После ввода данных мошенники крадут личные данные, с помощью которых могут, например, получить доступ к другим сервисам, в том числе к банковским приложениям», — отметил директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащита» Павел Коваленко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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