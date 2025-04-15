Общество

Псковский район подготовился к навигации сезона 2025 года

Муниципальную флотилию Псковского района подготовили к навигации 2025 года, сообщается в Telegram-канале главы района Натальи Федоровой.

Видео: Наталья Федорова / Telegram

«Муниципальная флотилия Псковского района к навигации-2025 готова! Заместитель директора МУП "Колхоз имени Залита" Владимир Балясов со своей командой провел с судами весь комплекс необходимых регламентных работ», - сообщила Наталья Федорова.

Она отметила, что катера спустили на воду.

«Ждем соответствующих разрешений о начале пассажирских перевозок. О старте сезона и расписании сообщим дополнительно», - добавила Наталья Федорова.