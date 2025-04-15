Александр Козловский: Проблема со связью в куньинской деревне Груздово остается нерешенной

Проблема организации связи в деревне Груздово Куньинского района остается актуальной, сообщил депутат Госдумы, руководитель Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал
Сегодня, 17 апреля, Александр Козловский провел встречу с активом Куньинского района.
Александр Козловский также подчеркнул, что в период весенних работ остро встал вопрос необходимости экскаватора для предприятия «Куньяавтодор». Часть средств на покупку техники в районе есть, но требуется дополнительное финансирование.
Одной из немаловажных проблем для обсуждения стало отсутствие полноценного автовокзала в Кунье, где есть только билетная касса, а пассажирам негде ожидать транспорт.
В заключение депутат заострил внимание на проблеме, которая до сих пор остается нерешенной: проблема со связью в деревне Груздово, где живут 87 человек, в том числе 21 ребенок.
«Школьникам нужен стабильный интернет для учебы», - заключил Александр Козловский.