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Общество

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается по Псковской области 18 апреля

17.04.2025 14:39|ПсковКомментариев: 0

Туман с видимостью 500 метров и менее прогнозируется местами по Псковской области ночью и утром 18 апреля, сообщает Главное управления МЧС России по региону в массовой рассылке жителям региона. 

Напомним, завтра температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +5 до +10 градусов, днем от +22 до +27 градусов. 

Рекомендации для населения при тумане:

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
  • Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Источник: Псковская Лента Новостей
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