Общество

Александр Козловский взял на контроль вопрос состояния двух школ в Бежаницком округе

Вопросы отсутствия стабильной связи в деревнях Бежаницкого муниципального округа и состояния Чихачёвской и Ашевской средних школ возьмет на контроль депутат Государственной Думы, руководитель Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Сегодня, 17 апреля, на встрече с жителями Бежаницкого муниципального округа он обсудили ряд актуальных вопросов.

Как рассказал депутат, особое внимание уделили поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Так, контрактники округа обращают внимание на неравенство в предоставлении льгот по сравнению с мобилизованными — например, в сфере ЖКХ. Все поступающие из районов обращения систематизируем, чтобы оперативно решить возникающие проблемы», - отметил Александр Козловский.

Также жители Турово, Фишнево и Добривичей подняли вопрос отсутствия стабильной связи.

«Из-за того, что в этих сёлах проживает менее 100 человек, они не попадают под действие федеральных программ. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения на региональном уровне», - рассказал депутат.

Одной из немаловажных тем для обсуждения стало состояние Чихачёвской и Ашевской средних школ. Им требуется ремонт.

«Эти и другие вопросы, озвученные на встрече, взял в проработку», - заключил Александр Козловский.