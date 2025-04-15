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В каком возрасте нужно отказаться от алкоголя, ответил врач

Каждый россиянин знает, что алкоголь вреден для здоровья. Тем не менее зачастую застолья в России не проходят без горячительных напитков. Вопрос о том, когда пора задуматься об отказе от алкоголя, не имеет однозначного ответа, применимого ко всем. Об этом заявил врач-нарколог Константин Филатов.

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По словам эксперта, зависимость от спиртного развивается индивидуально и зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни и социальное окружение. Однако, как отметил врач, существуют определенные «красные флажки», которые должны заставить человека серьезно задуматься о своем отношении к алкоголю, независимо от возраста.

«Не существует магического возраста, после которого нужно бросить пить. Гораздо важнее обращать внимание на сигналы, которые посылает организм», - подчеркнул нарколог.

По словам доктора Филатова, стоит обратить внимание на следующие признаки:

Если для достижения желаемого эффекта требуется все больше и больше алкоголя, это может быть признаком развития привыкания.

Если человеку сложно остановиться после первой рюмки и он часто выпивает больше, чем планировал, это тревожный звонок.

Головная боль, тошнота, тревожность и другие неприятные симптомы после прекращения употребления алкоголя указывают на физическую зависимость.

Если человек прибегает к алкоголю, чтобы справиться со стрессом, тревогой или депрессией, это может привести к серьезной зависимости.

Когда алкоголь стал причиной конфликтов с близкими или негативно влияет на работоспособность – это серьезный повод задуматься.

Если человек перестал заниматься любимыми делами и все больше времени проводит с рюмкой в руках, пора бить тревогу.

«Не стоит ждать, пока алкоголь полностью разрушит жизнь. Если вы заметили у себя хотя бы один из этих признаков, немедленно обратитесь к специалисту. Независимо от возраста, здоровье всегда должно быть в приоритете», - резюмировал врач-нарколог Константин Филатов.

Нарколог также подчеркнул, что забота о своем здоровье и благополучии – это ответственность каждого человека. Не стоит игнорировать тревожные звоночки, а лучше вовремя обратиться за помощью и предотвратить развитие алкогольной зависимости, пишет RuNews24.ru.