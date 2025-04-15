Общество

Саженцы деревьев посадили на территории Псковского филиала университета ФСИН России

По ежегодной традиции в Псковском филиале университета ФСИН России высадили саженцы различных пород деревьев накануне майских праздников. В озеленении и благоустройстве территории принимают участие не только курсанты, но и начальник филиала Александр Сысоев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Кроме того, что на территории появились новые саженцы хвойных деревьев, сотрудники убрали мусор, покрасили бордюры и навели порядок в служебных помещениях.

Александр Сысоев поблагодарил всех за проделанную работу и обратил внимание на необходимость постоянного поддержания порядка на территории филиала и за его пределами.