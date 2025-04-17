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Общество

17% псковичей планируют продлить майские отпусками и отгулами – опрос

18.04.2025 09:50|ПсковКомментариев: 0

17% работающих псковичей планируют присоединять к праздничным и выходным дням отгулы или отпуск. Чаще всего подобными планами делились псковичи 35—45 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В этом году майские праздники, согласно постановлению правительства РФ, приходятся на 1—4 и 8—11 мая. По результатам опроса, 17% респондентов планируют продлить свой отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, несмотря на то что с финансовой точки зрения майские отпуска не очень выгодны. Почти каждый второй (43%) не собирается этого делать. 20% опрошенных работают по сменному графику, а еще столько же пока не определились с решением.

Среди псковичей от 35 до 45 лет планирующих присоединить отпуск к праздничным дням больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще псковичи хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей — у 22%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 321 человек
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