Общество

Цифровая гигиена: как защитить свои данные в интернете, рассказали псковичам

В эпоху цифровых технологий защита персональных данных становится критически важной. Мошенники постоянно совершенствуют методы атак, а утечки информации могут привести к серьезным последствиям. Cтарший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин напомнил о правилах цифровой гигиены, которые помогут обезопасить личные данные.

Фото: МегаФон

Планшеты, компьютеры, телефоны и другие гаджеты со временем накапливают данные, что может не только замедлять их работу, но и повышать риск кибератак. Регулярная очистка устройств от ненужных данных, таких как история просмотров, корзина, файлы cookie, неиспользуемые приложения, старые электронные письма и загруженные документы, помогает ускорить работу и снизить вероятность мошенничества с использованием этой информации.

Слабые пароли — еще одна прямая угроза вашей цифровой безопасности. Простые комбинации вроде «123456» взламываются моментально, оставляя данные и финансы без защиты. Для надежного хранения и генерации паролей лучше использовать специальные приложения — они исключают риск забыть пароль и позволяют создавать сложные комбинации, которые трудно взломать хакерам.

Каждое обновление операционной системы и приложений помогает устранить критические уязвимости смартфонов и других устройств. Эксперт рекомендует не игнорировать уведомления о наличии обновлений и своевременно загружать их. Кроме того, стоит установить антивирусную защиту и выполнять полную очистку памяти перед утилизацией устройства — эти обязательные меры предосторожности предотвратят утечку данных.

Соцсети и мессенджеры сейчас стали новой территорией, где мошенники ищут своих жертв. Отправляемые там фишинговые ссылки на фейковые сайты, маскирующиеся под банковские и прочие надежные с виду порталы, ежедневно вводят в заблуждение тысячи пользователей. Стоит критически относиться к любым сообщениям от незнакомых людей, а также к ссылкам и файлам, которые могли прислать даже известные пользователю контакты. Стоит постараться уточнить, что это за ресурс или файл, и связаться с собеседником по другим каналам.

Кроме того, не помешает и разумная осторожность при публикации контента в социальных сетях. Одна необдуманная фотография документа или отметка геолокации может стать для злоумышленника ключом к частной жизни потенциальной жертвы.