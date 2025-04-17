Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Весенние запреты В Псковской области
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Великие Луки к 80-летию Победы
«Учитель года»: В школе по любви
Креативная экономика Как начать свое дело?
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Цвета Пасхи ЛОНГРИД
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Общество 17.04.2025 15:471 «Дневной дозор»: Стоит ли сносить псковский «Магеллан»? 18.04.2025 12:130 Цифровая гигиена: как защитить свои данные в интернете, рассказали псковичам 18.04.2025 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка Telegram-каналов 18.04.2025 11:580 Строительство железнодорожной ветки от Пскова до Усть-Луги займет около двух лет 18.04.2025 11:500 Сотрудников органов местного самоуправления наградили в Пскове 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев
 
 
 
Самое популярное 11.04.2025 12:054 Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 15.04.2025 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 14.04.2025 18:392 Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге 11.04.2025 09:003 Мороз по прогнозу 14.04.2025 18:173 Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Цифровая гигиена: как защитить свои данные в интернете, рассказали псковичам

18.04.2025 12:13|ПсковКомментариев: 0

В эпоху цифровых технологий защита персональных данных становится критически важной. Мошенники постоянно совершенствуют методы атак, а утечки информации могут привести к серьезным последствиям. Cтарший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин напомнил о правилах цифровой гигиены, которые помогут обезопасить личные данные. 

Фото: МегаФон

Планшеты, компьютеры, телефоны и другие гаджеты со временем накапливают данные, что может не только замедлять их работу, но и повышать риск кибератак. Регулярная очистка устройств от ненужных данных, таких как история просмотров, корзина, файлы cookie, неиспользуемые приложения, старые электронные письма и загруженные документы, помогает ускорить работу и снизить вероятность мошенничества с использованием этой информации.

Слабые пароли — еще одна прямая угроза вашей цифровой безопасности. Простые комбинации вроде «123456» взламываются моментально, оставляя данные и финансы без защиты. Для надежного хранения и генерации паролей лучше использовать специальные приложения — они исключают риск забыть пароль и позволяют создавать сложные комбинации, которые трудно взломать хакерам.

Каждое обновление операционной системы и приложений помогает устранить критические уязвимости смартфонов и других устройств. Эксперт рекомендует не игнорировать уведомления о наличии обновлений и своевременно загружать их. Кроме того, стоит установить антивирусную защиту и выполнять полную очистку памяти перед утилизацией устройства — эти обязательные меры предосторожности предотвратят утечку данных.

Соцсети и мессенджеры сейчас стали новой территорией, где мошенники ищут своих жертв. Отправляемые там фишинговые ссылки на фейковые сайты, маскирующиеся под банковские и прочие надежные с виду порталы, ежедневно вводят в заблуждение тысячи пользователей. Стоит критически относиться к любым сообщениям от незнакомых людей, а также к ссылкам и файлам, которые могли прислать даже известные пользователю контакты. Стоит постараться уточнить, что это за ресурс или файл, и связаться с собеседником по другим каналам.

Кроме того, не помешает и разумная осторожность при публикации контента в социальных сетях. Одна необдуманная фотография документа или отметка геолокации может стать для злоумышленника ключом к частной жизни потенциальной жертвы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
В опросе приняло участие 326 человек
18.04.2025, 12:270 На территории Псковского района ввели особый противопожарный режим 18.04.2025, 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура 18.04.2025, 12:130 Цифровая гигиена: как защитить свои данные в интернете, рассказали псковичам 18.04.2025, 12:110 В Петербурге прошло всероссийское совещание компаний группы «Газпром межрегионгаз»
18.04.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка Telegram-каналов 18.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 апреля 18.04.2025, 12:000 Научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...» открыли в Пушкинском заповеднике 18.04.2025, 11:580 Строительство железнодорожной ветки от Пскова до Усть-Луги займет около двух лет
18.04.2025, 11:550 «Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене 18.04.2025, 11:500 Сотрудников органов местного самоуправления наградили в Пскове 18.04.2025, 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 18.04.2025, 11:340 Сезон фонтанов в Пскове официально открыт
18.04.2025, 11:190 Исцеляющая недуги рассада 18.04.2025, 11:130 Хозпостройка горела на улице Белинского в Пскове из-за неосторожности с огнем 18.04.2025, 11:080 «Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка Telegram-каналов 18.04.2025, 11:060 Концерт инди-группы «Сова» состоялся в Псков. ФОТО
18.04.2025, 11:031 Псковичей беспокоят запах и слив отходов на берегу Великой в деревне Родина 18.04.2025, 10:490 Большие перспективы: студенты ВГСХА узнали о возможностях стажировки и трудоустройства на крупное предприятие 18.04.2025, 10:480 Свыше 3 800 магазинов насчитывалось в Псковской области в 2024 году 18.04.2025, 10:400 Автомобиль, жилой дом и гараж горели в новосокольнической деревне Островки
18.04.2025, 10:350 «Пастырь»: Бог как один из нас… ВИДЕО 18.04.2025, 10:320 В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи 18.04.2025, 10:300 «Учитель года» Марианна Савина: В школе я по любви 18.04.2025, 10:200 Колесо автомобиля ЗИЛ загорелось в себежской деревне Илово
18.04.2025, 10:080 Мошенники придумали обман россиян через Telegram-боты на тему Пасхи 18.04.2025, 09:570 «Краски города»: Осторожно, клещи! ВИДЕО 18.04.2025, 09:500 17% псковичей планируют продлить майские отпусками и отгулами – опрос 18.04.2025, 09:380 Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан
18.04.2025, 09:350 Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия 18.04.2025, 09:300 За радугу по закону 18.04.2025, 09:230 Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате 18.04.2025, 09:150 Около трети отечественной обуви может оказаться суррогатом
18.04.2025, 09:000 Бизнес попросил отменить минимальный порог турналога в 100 рублей 18.04.2025, 08:400 Россияне стали массово брать кредиты под залог недвижимости 18.04.2025, 08:150 30 апреля будет сокращённым рабочим днём 18.04.2025, 08:000 Куриные яйца в России к Пасхе в этом году подешевели на 12,2 процента
18.04.2025, 07:300 Страстная Пятница наступила у православных христиан 18.04.2025, 07:000 День победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере отмечают 18 апреля 17.04.2025, 22:170 Две женщины повредили автомашины на парковке торгового комплекса в Пскове 17.04.2025, 22:000 ФК «Псков» примет участие в чемпионате Северо-Запада по футболу
17.04.2025, 21:430 Псковича подозревают в краже более миллиона рублей с банковского счёта участника СВО 17.04.2025, 21:400 Движение на участке дороги ограничат в Локнянском районе 19 апреля 17.04.2025, 21:300 «Региональная стажировка» для студентов московских вузов прошла в областном Собрании 17.04.2025, 21:200 Врач рассказал о первых симптомах опасной болезни вейперов
17.04.2025, 21:000 11 самовольно размещённых информационных табличек демонтировали в Пскове 17.04.2025, 20:400 Фотовыставка монет «80: Истории Победы» открылась в Пскове 17.04.2025, 20:200 Псковские барсики заняли призовое место в финале конкурса «Туристический сувенир» 17.04.2025, 20:000 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 18 апреля
17.04.2025, 19:400 Саженцы деревьев посадили на территории Псковского филиала университета ФСИН России 17.04.2025, 19:200 Ремонт дороги на Полковой улице в Пскове приостановят до окончания отопительного сезона 17.04.2025, 19:000 Общая сумма средств субсидии для Псковской области возросла до 165 миллионов рублей 17.04.2025, 18:390 Светлана Мельникова рассказала о проектах Псковского музея на Балтийском форуме в Светлогорске
17.04.2025, 18:320 В каком возрасте нужно отказаться от алкоголя, ответил врач 17.04.2025, 18:300 «Краски города»: Осторожно, клещи! 17.04.2025, 18:240 Народный мониторинг Псковской крепости стартует 18 апреля 17.04.2025, 18:230 Следственный комитет начал проверку по сообщению о гибели мужчины в Красногородском районе
17.04.2025, 18:220 В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки 17.04.2025, 18:210 «Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией и реготделения партий перед стартом выборов. ВИДЕО 17.04.2025, 18:190 Лучшего электромонтёра выбирали в «Псковских тепловых сетях» 17.04.2025, 18:090 Субботник возле церкви Великомученицы Варвары состоялся в Пскове
17.04.2025, 18:050 «Пастырь»: Бог как один из нас… 17.04.2025, 17:590 Пскович получил травму, разгружая товар магазина «Красное и белое» 17.04.2025, 17:560 Более 80% респондентов в СЗФО позитивно отнеслись к самозапретам — ВТБ 17.04.2025, 17:520 Екатерина Гончарова: Мир меняется, но вечные ценности остаются
17.04.2025, 17:510 Аварийные окна в корпусе детского сада №4 в Великих Луках заменят к августу 17.04.2025, 17:420 Жительница Невеля подозревается в фиктивной регистрации иностранной гражданки 17.04.2025, 17:300 «Гайд-парк»: Анна Дмитриева о решении вопросов жителей округа №5. ВИДЕО 17.04.2025, 17:270 «Этнический скобарь» назначен судьей Конституционного суда
17.04.2025, 17:130 Сотрудники «Михайловского» отработали приёмы оказания первой помощи на манекенах и коллегах 17.04.2025, 17:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 апреля 17.04.2025, 17:070 70-е заседание научной конференции об археологии Псковской земли пройдёт с 22 по 24 апреля 17.04.2025, 16:550 Несколько жителей Пскова и Бежаниц лишились более миллиона рублей из-за ухищрений мошенников
17.04.2025, 16:540 Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России 17.04.2025, 16:490 Пасхальная ярмарка мастеров пройдёт в псковском «Акваполисе» 17.04.2025, 16:470 Роман Боровский назначен судьей Псковского городского суда 17.04.2025, 16:290 Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru