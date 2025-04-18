Общество

В дни празднования 80-летия Победы в Псковской области граждане льготных категорий могут бесплатно ездить в общественном транспорте

В период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные категории граждан и сопровождающие лица могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Об этом стало известно на заседании организационного комитета «Победа», которое в пятницу, 18 апреля, прошло под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

С 1 по 15 мая включительно бесплатный проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории региона доступен для инвалидов и участников Великой Отечественной войны; граждан, работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; вдов военнослужащих, погибших в периоды войны с Финляндией и Японией; бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто; супругов погибших (умерших) и нетрудоспособных членов семьи участника Великой Отечественной войны и инвалида Великой Отечественной войны.

В прошлом году в рамках реализации аналогичной меры поддержки было осуществлено более 3 тыс поездок.