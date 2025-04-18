29 человек пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За неделю с 10 по 17 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 29 человек, в том числе 10 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные участки, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 17.04.2025 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (131 человек) на 55,9 % меньше, в том числе детей (45) – на 45,7 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 года ковидного периода).
За аналогичный период 2024 года зарегистрировано 171 обращение, в том числе 52 жалобы на присасывание клещей к детям.
С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 94 клеща, из них снятых с пострадавших – 44 (за неделю – 16), из природных биотопов – 50.
В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
В Пскове:
В Великих Луках:
В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.