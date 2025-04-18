Общество

В Псковском университете ФСИН подвели итоги конкурса детского творчества «День Победы глазами детей»

В Псковском филиале Университета ФСИН России подвели итоги конкурса детского творчества, посвященного Дню Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В творческом конкурсе «День Победы глазами детей» приняли участие дети сотрудников образовательной организации в возрасте от 3 до 16 лет.

Дети представили рисунки в различных техниках: с помощью цветных карандашей, красок, гуаши и фломастеров, а также поделки из пластилина и открытки ко Дню Победы.

Конкурсная комиссия под председательством заместителя начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Романа Иванякова, оценивая детские работы, признала, что все они соответствуют заявленной тематике, передавая уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и чувство гордости за свою страну и ее героев.

По итогам конкурса всех участников будут наградят грамотами.

Организатором творческого мероприятия, направленного на сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания и исторической памяти поколений об участниках Великой Отечественной войны, выступила группа воспитательной и социальной работы с личным составом отдела кадров.