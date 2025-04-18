Общество

Международная конференция прошла в Псковском филиале Университета ФСИН

Псковский филиал Университета ФСИН России провел конференцию с международным участием, посвященную вопросам уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Межвузовской научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система: история и современность» в очном и дистанционном форматах приняли участие научные работники ФСИН России, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего образования и силовых ведомств России.

Открывая конференцию, начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев отметил, что история развития уголовно-исполнительной системы и современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере реализации уголовных наказаний и функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, вызывают живой интерес как представителей профессионального научного сообщества, так и практических работников правоохранительной сферы деятельности.

«Вопросы уголовной и уголовно-исполнительной политики, законодательства и права, деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, меры уголовно-правового характера и меры пресечения волнуют не только российских специалистов, но и наших зарубежных коллег: представители Академии МВД Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева прислали свои статьи по заявленной теме конференции. Вместе с другими научными работами участников конференции они обязательно войдут в сборник статей, который станет логичным итогом нашего мероприятия», – отметил Александр Сысоев.

После пленарного заседания работа конференции проходила по секциям, на которых обсуждались актуальные вопросы подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы России, обеспечения режима и безопасности в УИС, исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, защиты гражданских прав и законных интересов осужденных к наказаниям без изоляции от общества и сотрудников УИС, истории становления наказаний в России и зарубежных странах.

Участниками конференции стали НИИ, ЦНТЛ, ЦВВЭ ФСИН России, Кировский и Томский институты повышения квалификации работников ФСИН России, ГУФСИН России по Красноярскому краю, по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСИН России по Республике Карелия, Псковской, Саратовской, Орловской, Ульяновской, Брянской областям и Камчатскому краю, Университет, Академия и институты ФСИН России, институты МВД России, следственные управления Следственного комитета Российской Федерации и коллегии адвокатов, УФССП России по Псковской области, Российская таможенная академия, Псковский государственный университет.