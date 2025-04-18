Общество

В Псковском противотуберкулёзном диспансере усилят контроль качества питания

Информацию о несоответствии питания в Противотуберкулёзном диспансере Псковской области санитарно-эпидемиологическим требованиям взял на контроль областной комитет по здравоохранению.

Фото: Яндекс. Карты

В социальной сети «ВКонтакте» обсуждается информация о низком качестве питания в Псковском противотуберкулёзном диспансере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облздраве, в Роспотребнадзор действительно поступало обращение о несоответствии питания санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако ведомство нарушений не выявило, а выдало предостережение усилить контроль качества.

Ситуацию взял на контроль комитет по здравоохранению Псковской области. Там же привели некоторые признаки несоответствия лечебного питания требованиям: