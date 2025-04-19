Общество

Мошенники начали заманивать россиян «посылкой от анонима»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Она начинается со звонка «курьера», который сообщает о доставке посылки для потенциальной жертвы от анонима, а после просит прислать код из СМС.

СМС приходит не из Госуслуг или банка, а действительно из магазина. Человек думает, что ничего страшного не произойдёт, диктует СМС. Потом звонят «правоохранители», говорят, что ловят тех мошенников, что получили код из СМС, рассказывают жертве, что у него будут украдены деньги, пугают тем, что он помог преступникам, пишет Вкладер.

Также мошенники могут прислать СМС якобы из Госуслуг: «Уведомление безопасности! Выполнен вход в ваш аккаунт Госуслуги с нового устройства. Если это произошло без вашего ведома, обратитесь на "горячую линию" по номеру». Тогда человек в панике звонит якобы в Госуслуги, и мошенники выведывают у него нужную информацию.