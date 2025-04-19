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Общество

Национальный день донора крови отмечают в России

20.04.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора крови. Этот День посвящён, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

Сам же День донора крови, в память об этом первом переливании крови, был учреждён 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ, пишет calend.ru.

Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Например, Москва ежедневно нуждается более чем в 200 литрах донорской крови. Более 30% крови для переливания в Москву поступает из других регионов России. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжёлых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей, при операциях на органах сердечно-сосудистой системы, при пересадке костного мозга, препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, аварии или пострадавшим от терактов, людям различных, связанных с риском, специальностей.

Статистика свидетельствует, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций — террористических актов, техногенных катастроф или землетрясений — количество доноров, по сравнению с обычным днём, возрастало в 10-15 раз. Врачам станций переливания крови приходилось даже ограничивать количество доноров для того, чтобы заботиться об их здоровье и возможности в последующем использовать компоненты их крови. Трагические события последних лет — взрывы в московском метро, теракты в аэропорту «Домодедово» и в «Крокус Сити Холле», падения самолетов — показали, что количество доноров, желающих помочь пострадавшим, также немало.

По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на 2023 год, численность доноров крови и (или) ее компонентов в целом по России составила 1,08 миллиона человек.

Важно знать, что на случай чрезвычайной ситуации существует стратегический донорский запас — запас эритроцитов, которые находятся в глубоко замороженном состоянии. Количество стратегических доз составляет от 3500 до 5000 единиц хранения. Кроме этого, хранится около 30 тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хранения.

Постоянно ведётся работа по развитию донорского движения в России. Разработана большая федеральная программа по развитию службы крови, которая в основном занимается модернизацией региональной службы крови.

С 2012 года действует федеральный закон «О донорстве крови и её компонентов», согласно которому в России поощряется безвозмездная сдача крови, а также — существует ряд льгот, предоставляемых донорам.

Почётными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и её компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почётный донор» эти люди могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях, право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учёбы, ежегодные выплаты, которые индексируются согласно уровню инфляции.

В сам праздник — Национальный день донора крови — во многих российских городах традиционно проходят различные мероприятия (пресс-конференции, выставки и акции) с участием медицинских работников, волонтеров, представителей власти, общественности и СМИ, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. Конечно же, в этот день медицинские центры и станции переливания крови принимают всех желающих сдать кровь. Например, по инициативе и при поддержке Минздрава РФ, неделя, на которую выпадает 20 апреля, проводится как Неделя популяризации донорства крови и костного мозга.

Источник: Псковская Лента Новостей
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