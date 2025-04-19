Общество

2,5 тысячи человек стали участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области

2,5 тысячи человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Более 250 работодателей представили почти 4 000 вакансий. По оперативным данным – 400 соискателей получили предложения о работе.

Помимо встреч и собеседований с работодателями на 25 площадках прошло более 50 активностей: профтуры, тренинги и мастер-классы.

Во всех муниципальных округах при кадровых центрах открылись клубы участников спецоперации и членов их семей «Zа СВОих». Клубы будут адресно содействовать в трудоустройстве и объединят на своей площадке семьи участников СВО, работодателей, координаторов фонда «Защитники Отечества».

Масштабная ярмарка трудоустройства проводится по поручению нашего Президента и является одним из мероприятий нацпроекта «Кадры».

19 апреля был День службы занятости населения. «Поздравляю всех, кто работает в этом важном направлении, с профессиональным праздником. Продолжайте показывать высокие результаты, развивать новые сервисы и помогать жителям региона!» - сказал губернатор.