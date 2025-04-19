Общество

Опытный псковский звонарь: Колокольный звон лечит человека

Благотворительный мастер-класс колокольных звонов прошёл в храме Димитрия Солунского в праздник Пасхи сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Козырева / ПЛН

Занятие проводит опытный звонарь Александр Суворов, выпускник первой в городе школы звонарей Игнатия Шешукова, действующей при храме. Участники мастер-класса прослушали вступительную лекцию об истории отливки колоколов и искусства колокольного звона.

«Сейчас мы почти не видим наших, псковских, древних колоколов. Что-то разворовали, вывезли их Пскова, а что-то переплавляли в пушки в военное время. Это была настоящая сила, тайное оружие русской армии. Такими пушками мы поставили точку под Полтавой», - рассказал Александр Суворов.

После лекции участники перешли к практической части занятия в Доме притчи. Звонарь показал, как создать «рисунки» и добиться мелодичного звучания. Александр Суворов отметил, что звонари не играют по нотам. Более того, по словам мастера, они меняют мотивы несколько раз за службу.

«Сегодня вы отсюда уйдёте здоровее. Колокольный звон лечит человека, благоприятно влияет на него. Наши академики доказали, что звон убивает микробы», - настроил участников Александр Суворов.

Каждый участник смог опробовать свои силы и научиться звонить в колокола. Занятие продолжилось на древней колокольне храма Димитрия Солунского.